Гросси после визита на Курскую АЭС поедет в Киев
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после визита на Курскую АЭС отправится в Киев. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.
«После моего визита в Курск и Россию на следующей неделе я поеду в Киев. Надеюсь, удастся поговорить с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — сказал он в интервью.
По словам Гросси, во время осмотра станции он планирует пообщаться с экспертами, сотрудниками службы безопасности и военными. Точная дата визита главы МАГАТЭ пока неизвестна.
Курская АЭС находится вблизи города Курчатов. На фоне боевых действий в приграничных районах региона, которые продолжаются с 6 августа, в МИД России и «Росатоме» заявили о подготовке украинской стороной провокации на АЭС. Президент Владимир Путин заявил о попытке ВСУ атаковать станцию в ночь на 22 августа.
Представитель украинского МИДа Георгий Тихий ранее заявил, что Украина не имеет ни желания, ни возможности атаковать Курскую и Запорожскую атомные станции.
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