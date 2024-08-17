WSJ узнала, что Украина задействовала под Курском резервные силы

Всего в операции под Курском принимает участие порядка 11 тыс. военных ВСУ, пишет WSJ. Такое же число ранее приводил командир спецназа «Ахмат» Алаудинов. Он также говорил, что ВСУ задействовали в наступлении все свои резервы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В операции в Курской области Украина задействовала свои резервы, сформированные при поддержке Запада для операций, которые должны были проходить в течении этого и следующего годов, рассказал The Wall Street Journal (WSJ) осведомленный источник.

По данным западных военных экспертов, которые приводит газета, всего на курском направлении Украина задействовала порядка 11 тыс. военных. О таком же количестве участвующих в операции военных ВСУ ранее говорил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Главная цель вторжения ВСУ в Курскую область, по мнению Алаудинова — захват Курской АЭС. Вместе с тем генерал также заявлял, что противник бросил в это наступление все свои резервы и после этого им уже «нечего будет нам противопоставить».

Как писала The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, наступление ВСУ должно было заставить Россию перебросить войска с Донбасса, однако этого не случилось. Теперь, по словам источников NYT, Киеву может быть сложнее удерживать свои позиции.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс., отчитывался врио губернатора Алексей Смирнов.

В Киеве называли целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Путин счел, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза.

О том, что участвующие в наступлении бойцы ВСУ ранее проходили обучение на Западе, ранее сообщала The Times. По данным газеты, за месяц до нападения некоторые украинские военные проходили обучение городским боям и штурму многоэтажек на территории Великобритании.