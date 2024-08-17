 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

WSJ узнала, что Украина задействовала под Курском резервные силы

WSJ: ВСУ задействовали под Курском сформированные при поддержке Запада резервы
Сюжет
Военная операция на Украине
Всего в операции под Курском принимает участие порядка 11 тыс. военных ВСУ, пишет WSJ. Такое же число ранее приводил командир спецназа «Ахмат» Алаудинов. Он также говорил, что ВСУ задействовали в наступлении все свои резервы
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В операции в Курской области Украина задействовала свои резервы, сформированные при поддержке Запада для операций, которые должны были проходить в течении этого и следующего годов, рассказал The Wall Street Journal (WSJ) осведомленный источник.

По данным западных военных экспертов, которые приводит газета, всего на курском направлении Украина задействовала порядка 11 тыс. военных. О таком же количестве участвующих в операции военных ВСУ ранее говорил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Главная цель вторжения ВСУ в Курскую область, по мнению Алаудинова — захват Курской АЭС. Вместе с тем генерал также заявлял, что противник бросил в это наступление все свои резервы и после этого им уже «нечего будет нам противопоставить».

Как писала The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, наступление ВСУ должно было заставить Россию перебросить войска с Донбасса, однако этого не случилось. Теперь, по словам источников NYT, Киеву может быть сложнее удерживать свои позиции.

Reuters узнал, что США ограничили ВСУ в применении оружия под Курском
Политика
Фото:Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс., отчитывался врио губернатора Алексей Смирнов.

В Киеве называли целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Путин счел, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза.

О том, что участвующие в наступлении бойцы ВСУ ранее проходили обучение на Западе, ранее сообщала The Times. По данным газеты, за месяц до нападения некоторые украинские военные проходили обучение городским боям и штурму многоэтажек на территории Великобритании.

Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья

Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
резервы ВСУ Военная операция на Украине Курская область
Материалы по теме
«РИА Новости» сообщило о сдаче в плен 24 бойцов ВСУ в Курской области
Политика
Reuters узнал, что США ограничили ВСУ в применении оружия под Курском
Политика
Bloomberg узнал о риске раскола в НАТО из-за атаки на Курскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
14 российских компаний объявили дивиденды за I полугодие. Кто и сколькоИнвестиции, 09:09
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:00
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в РоссииОбщество, 09:00
Сериал на выходные: детективная драма «Санни» с роботом-антидепрессантомLife, 09:00
В Китае загорелся проданный Россией в 1990-е авианесущий крейсер «Минск»Политика, 08:47
Вильфанд спрогнозировал «супержаркую» погоду в нескольких регионах РоссииОбщество, 08:46
WSJ узнала, что Украина задействовала под Курском резервные силыПолитика, 08:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило о сбитом ночью над Белгородской областью беспилотникеПолитика, 08:24
«РИА Новости» сообщило о сдаче в плен 24 бойцов ВСУ в Курской областиПолитика, 08:14
Во Владивостоке восстановили водоснабжениеОбщество, 07:51
В Киеве прогремели взрывыПолитика, 07:30
Reuters узнал, что США ограничили ВСУ в применении оружия под КурскомПолитика, 07:26
В Аргентине задержали подозреваемых в причастности к ИГИЛ и «Талибану»Политика, 07:18
В Сумах прозвучал сильный взрывПолитика, 07:16