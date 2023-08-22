Эрдоган приедет к Путину из-за зерновой сделки

Yeni Şafak: Эрдоган приедет в Россию к Путину на фоне прогресса по зерну

Эрдоган во время поездки в Россию надеется «найти точку согласия» по экспорту зерна, сообщили источники турецких СМИ. По сведениям госагентств России, он предложит иной подход к экспорту украинской сельхозпродукции

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган приедет на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Россию. Об этом сообщают газета Yeni Şafak и телеканал NTV со ссылкой на источник в канцелярии президента Турции.

Визит Эрдогана станет самым важным шагом для продления зерновой сделки, участие в которой Москва приостановила в середине июля. Со слов собеседников газеты, по этому вопросу достигнут значительный прогресс, а в Анкаре считают ненормальным функционирование черноморского коридора без участия Москвы.

«Он считает, что каким-то образом можно найти точку согласия», — описал собеседник изданий позицию Эрдогана.

Турция намерена предложить России смену подхода к зерновой сделке, а также свое посредничество по конфликту на Украине, сообщали источники госагентств ТАСС и «РИА Новости».

Прежде планировалось, что Путин поедет в Турцию. В начале августа он обсудил с Эрдоганом свою поездку. Турецкий президент рассказывал, что ожидает Путина в августе, но точная дата не называлась. Сам Путин на пресс-конференции 29 июля, комментируя возможность встречи с Эрдоганом, сказал: «Или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим».

Ранее Путин отказался от визита в ЮАР на начавшийся саммит БРИКС. Это произошло на фоне выписанного на его имя ордера на арест Международным уголовным судом (МУС). Он примет участие во встрече по видеосвязи, остальные четыре лидера — лично. МУС заподозрил президента в «незаконной депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Москва отвергала обвинения и называла их ничтожными, так как с 2016 года не признает юрисдикцию МУС. Турция не подписала основополагающий документ МУС — Римский статут, но ее представители присутствуют на ежегодных заседаниях ассамблеи суда.

По сведениям The Wall Street Journal, в конце июля Путин игнорировал просьбы Эрдогана обсудить возвращение Москвы к зерновой сделке. Отказ России продлевать сделку произошел после ряда шагов Турции, которые показали поворот внешней политики Анкары в сторону Запада, указывала газета. В числе таких действий издание называло передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) и готовность одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.

«Что касается возвращения главарей азовцев, то да, это нарушение имевшихся договоренностей. И мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже начали делать», — рассказывал представитель президента Дмитрий Песков.