Эрдоган предложит Путину новый подход к зерновой сделке

Анкара готова пересмотреть подходы к зерновой сделке с Россией и предложить свое посредничество. Тему будут обсуждать президенты России и Турции в ходе личных переговоров. Точная дата их встречи пока не определена

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Одной и основных тем на потенциальных очных переговорах президентов России и Турции будет зерновая сделка, Анкара готова поменять свои подходы к ней. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Турции сообщает ТАСС. По данным «РИА Новости», которое также ссылается на источник в администрации президента Турции, Эрдоган намерен на августовских переговорах предложить Путину свое посредничество в украинском конфликте.

По данным ТАСС, в Анкаре рассчитывают на достижение договоренностей по зерновой сделке, в противном случае мировые цены на зерновые продолжат рост.

«Складывающаяся ситуация больше всего отражается на странах, нуждающихся в сельхозпродукции, и данную проблему следует решать параллельно с вопросами, которые Россия ставит перед сторонами сделки», — сказал собеседник агентства.

О том, что Анкара подготовила ряд конкретных вариантов по совместному с Россией обеспечению продовольствием нуждающихся стран и сейчас обсуждает их с Москвой, пишет и «РИА Новости».

Турция планирует пересмотреть свои подходы к зерновой сделке, сообщает также турецкая газета Hurriyet. По данным издания, тема будет обсуждаться во время заседания кабмина. Турецкое правительство обсудит также предстоящий визит президента России.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН в июле прошлого года. В рамках инициативы вывозилось зерно из украинских портов. Сделку не раз продлевали, но с 18 июля она не действует, поскольку Россия отказалась от участия. Москва не исключила возвращения в соглашение, если будут выполнены ее условия (вывод из-под санкций экспорта российских удобрений и зерна, устранение препятствий для обслуживающих поставки российских банков, в том числе подключение к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и т.д.). Власти России неоднократно говорили, что российская часть сделки не выполняется.

В начале августа президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону и договорились о визите первого в Турцию. Точные даты пока не известны. Эрдоган ранее говорил, что ожидает Путина в августе. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что такие планы есть, но конкретных дат также не называл. Сам Путин на пресс-конференции 29 июля, комментируя возможность встречи с Эрдоганом, сказал: «Или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим».

До этого лидеры России и Турции общались по телефону в начале лета: так, 7 июня они обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине, а 24 июня по просьбе турецкой стороны Путин дал разъяснения о ситуации с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В конце июля The Wall Street Journal писала со ссылкой на дипломатов и аналитиков, что Путин проигнорировал просьбы Эрдогана обсудить возвращение Москвы к зерновой сделке. Отказ России продлевать сделку произошел после ряда шагов Турции, которые показали поворот внешней политики Анкары в сторону Запада, указывала газета. В числе таких действий издание называло передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) и готовность одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия считает нарушением договоренностей возвращение на Украину командиров «Азова», однако продолжит диалог с Турцией. «Что касается возвращения главарей азовцев, то да, это нарушение имевшихся договоренностей. И мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже начали делать», — сказал он.