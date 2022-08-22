Медведев: из-за энергокризиса и ограничений в ЕС полноценно моется, похоже, только Шольц

Медведев заявил, что из-за кризиса в ЕС полноценно моется только Шольц

Накануне Шольц заявил, что на фоне рекомендаций властей экономить воду продолжает принимать душ ежедневно. Медведев раскритиковал ЕС за энергетическую политику и отметил, что канцлер, похоже, единственный, кто продолжает мыться

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

На фоне продолжающегося в Европе энергетического кризиса и мер ЕС по ограничению потребления продолжать полноценно мыться может лишь канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Эта восхитительная комбинация почти получилась у европейских политиков. Газ — $2800 за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? $3000? $4000? Кто больше, господа?» — написал он.

Накануне Шольц, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что на фоне рекомендаций правительства экономить воду продолжает принимать душ каждый день. Сегодня он также прибыл в Канаду, где намерен подписать соглашение о сотрудничестве в сфере водородной энергетики и обсудить поставки СПГ.

Рост мировых цен на нефть, газ и другие виды ископаемого топлива продолжается с конца февраля, когда Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. В связи с этим ЕС ввел против России семь пакетов санкций, включая запрет на импорт российского угля и частичное эмбарго на поставки нефти. 22 августа биржевая цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $2900.

На фоне антироссийских санкций годовая инфляция в еврозоне в июне достигла рекордных 8,6%, при этом больше всего подорожала энергия — на 41,9% в годовом выражении. В июле страны — члены ЕС согласились сократить потребление газа на 15% по сравнению со средними показателями за последние пять лет с 1 августа по 31 марта 2023 года.

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Советник Шольца по внешней политике Йенс Плётнер ранее предупреждал о возможной рецессии, которая может произойти в случае резкого отказа Германии от поставок газа, нефти и угля из России. «Для самой крупной экономики Европы принятие такого решения с далеко идущими последствиями представляет безответственную политику», — подчеркнул тогда Плётнер.

До начала конфликта на Украине российский газ составлял около 55% от всего импортируемого Германией. По состоянию на 20 июля доля поставок российского газа снизилась до 26%, говорится в отчете Министерства экономики и защиты климата ФРГ.

Российские власти ограничительные меры, объявленные против страны, называли незаконными и обещали дать равноценный ответ. В частности, на фоне заморозки почти половины золотовалютных резервов ЦБ за рубежом президент Владимир Путин перевел расчеты за российский газ в рубли. Говоря же о росте цен в Европе, он отмечал, что к нему привели не действия России на Украине, а системные ошибки США и Евросоюза в экономической политике.