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В Германии общественные здания будут отапливаться до 19 градусов

Вице-канцлер Хабек: зимой общественные здания в ФРГ будут отапливаться до 19 градусов
Все общественные здания ФРГ, кроме больниц и соцучреждений будут отапливаться не более чем до 19 градусов для экономии энергии. Понизив температуру в доме на один градус, можно сэкономить до 7% энергии, утверждают в ЕК
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

В ближайшие осень и зиму общественные здания Германии будут отапливаться до температуры 19 градусов в целях экономии электроэнергии, заявил вице-канцлер, министр экономики республики Роберт Хабек в интервью Sueddeutsche Zeitung.

«Общественные здания, за исключением больниц и социальных учреждений, конечно, должны отапливаться только до 19 градусов», — заявил Хабек.

Также в Германии решено не подсвечивать памятники и здания ночью, рекламные объекты также не будут освещаться. Больше электричества следует сэкономить и в «мире труда», призвал Хабек, указав, что этот вопрос обсуждается с министерством труда и объединениями рабочих.

Средняя температура в европейских домах превышает в отопительный сезон 22 градуса, но большинству будет комфортно и при 19–20 градусах. Понизив температуру на градус ,можно сэкономить до 7% энергии, используемой для отопления, говорится в инструкции Еврокомиссии. Этот совет стал первым среди ряда мер, к которым призывают в ЕК для сокращения зависимости от поставок углеводородов из России и сокращения выбросов парниковых газов.

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Фото:Silas Stein / dpa / Global Look Press

Схожие правила отопления зданий приняли в Испании. Премьер-министр Педро Санчес в начале августа объявил, что до ноября следующего года бизнесу запрещено поднимать уровень отопления выше 19 градусов. Магазины не смогут подсвечивать окна после 22:00, владельцы торговых площадей должны оснастить их дисплеем, демонстрирующим температуру в помещении, подсветка памятников прекращается, передал Bloomberg.

Немецкие власти допускают, что в случае прекращения Россией поставок газа по «Северному потоку-1» в некоторых федеральных землях могут возникнуть чрезвычайные ситуации, сообщил Bild. На срочном заседании правительства было отмечено что цены на газ в таком случае вырастут вдвое или втрое, а государство не сможет полностью покрыть рост расходов граждан.

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Сейчас немецкие хранилища заполнены на 74,39% при поставках газа из России в 20% от доступных мощностей, следует из данных Федерального сетевого агентства. К 1 октября уровень заполненности должен достичь 80%, к 1 ноября — 90%.

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Фото:Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

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