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Шольц рассказал о частоте походов в душ на фоне призыва об экономии

Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Шольц заявил, что принимает душ каждый день, на фоне рекомендаций правительства экономить воду, передает Bild.

Вопрос канцлеру задала одна из гостей дня открытых дверей. «Федеральное правительство дало нам рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?» — спросила она. «Каждый день!» — ответил Шольц.

Вице-канцлер ФРГ признался в экономии на душе из-за российского газа
Политика
Роберт Хабек

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее в интервью Spiegel рассказал, что стал проводить меньше времени в душе ради солидарности с призывом его ведомства, которое предложило такими бытовыми методами экономить энергию из-за дорогих энергоносителей.

Министр признал, что рост цен из-за подорожания газа и сложившейся после начала военных действий на Украине экономической ситуации может сильно ударить по малообеспеченным слоям населения.

Из-за проблем с поставками газа из России и опасений полного перекрытия российского экспорта в Германии предлагались различные варианты экономии энергоресурсов. Помимо сокращения времени, проводимого в душе под горячей водой, в числе предложений была экономия на отоплении. А глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман предлагал ввести временное ограничение скорости на дорогах Германии: до 100 км/ч на скоростных магистралях и до 30 км/ч в городах для экономии бензина. 

Теги
Олаф Шольц душ экономия ресурсов
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