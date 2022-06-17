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Путин назвал глупостью заявления США о «путинской инфляции»

Запад использует российскую спецоперацию как «спасательный круг», который позволяет ему «свалить собственные просчеты на других», заявил Путин. По его словам, к росту цен в мире привело наращивание импорта со стороны США и ЕС
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС)

Сегодняшний рост цен — это результат системных ошибок США и Евросоюза в экономической политике, и Россия с ее спецоперацией в Донбассе здесь «абсолютно ни при чем», заявил президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме.

«В последнее время все чаще слышу <...> про так называемую «путинскую инфляцию» на Западе. Я когда вижу это, все время думаю: на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет, вот и все. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают, что на самом деле происходит», — сказал он.

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По словам президента, Россия и ее «действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем». «Сегодняшний рост цен — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии. Вот где причины. И только в этом», — отметил Путин.

Западные страны же используют начало российской спецоперации как «спасательный круг», который позволяет им «свалить собственные просчеты на других, в данном случае на Россию». «Напечатали деньги в огромных количествах — а дальше что, куда потекли все эти средства? Очевидно, в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран. Они [США и ЕС] буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки. Об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал и думать-то не хотел», — заявил президент. По его словам, беднейшим странам оставляли только «ошметки», да и то по «астрономическим ценам».

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

В частности, если в конце 2019 года объем импорта в США составлял около $250 млрд в месяц, то к настоящему времени он вырос до $350 млрд, отметил Путин. «Рост 40% — в пропорции это как раз и соответствует не обеспеченной ничем накачке долларовой массы последних лет», — сказал он.

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Президент также добавил, что Соединенные Штаты «долгое время были крупным поставщиком продовольствия на мировом рынке», однако сегодня их роль «кардинально изменилась», и США превратились «в чистого импортера». «Грубо говоря, печатают деньги и перетягивают на себя товарные потоки, скупая продукты питания по всему свету», — отметил Путин.

Еще более высокие темпы наращивания импорта товаров, по его словам, наблюдаются в ЕС. «Понятно, что такое резкое увеличение спроса, не обеспеченного товарным предложением, запустило волну дефицитов и глобальную инфляцию — вот она откуда, эта глобальная инфляция», — сказал глава государства.

И хоть эти страны продолжают импортировать, баланс между экспортом и импортом уже сместился в другую сторону, добавил Путин. Однако уже сейчас напрашивается вывод, что «на смену экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов», отметил он.

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Таким образом Путин отреагировал, в том числе, на заявление президента США Джо Байдена. На прошлой неделе, выступая в порту Лос-Анджелеса с речью об инфляции и принятых его администрацией мерах по снижению цен, он сказал, что в Соединенных Штатах «никогда не видели ничего подобного налогу Путина на продукты питания и бензин». «Сегодняшний отчет по инфляции подтверждает то, что Америка уже знает: путинский рост цен сильно бьет по Америке — цены на газ у АЗС, энергоносители и продукты питания составляют половину ежемесячного роста цен в мае», — сказал президент, комментируя доклад Минтруда США. Согласно этому докладу, потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, и это крупнейший рост с декабря 1981 года. «Я делаю все, что в моих силах, чтобы притупить путинский рост цен и снизить стоимость газа и продуктов питания», — заключил тогда Байден.

В российском МИДе, комментируя заявления президента США, отметили, что цены на продовольствие росли весь 2020 и 2021 годы, еще до начала операции на Украине. «Если мы послушаем, что говорит Белый дом, Байден, называя у себя, внутри, американские цены «путинскими», «путинским налогом», «путинским бензином», «путинской инфляцией», — да, они живут в придуманном мире», — сказала представитель ведомства Мария Захарова в интервью телеканалу «360» на полях ПМЭФа.

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Владимир Путин ПМЭФ Инфляция ЕС США

Владимир Путин

политик, президент России

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