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Шольц прибыл в Канаду, чтобы найти альтернативу газу из России

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Канаду, чтобы найти альтернативу газу из России
Канцлер ФРГ планирует подписать соглашение о сотрудничестве в сфере водородной энергетики, обсудить поставки СПГ, а также добычу никеля, кобальта, лития и графита, необходимых для производства аккумуляторов
«Газпром» GAZP ₽178,87 +0,72% Купить
Олаф Шольц (справа) и Джастин&nbsp;Трюдо
Олаф Шольц (справа) и Джастин Трюдо (Фото: Bundeskanzler / Twitter)

Канцлер Германии Олаф Шольц и вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек прибыли с трехдневным визитом в Канаду на фоне усилий Берлина по поиску альтернатив поставкам российского газа. Стороны планируют подписать соглашение о более тесном сотрудничестве в сфере водородной энергетики, сообщает DPA.

«Страна [Канада] так же богата природными ресурсами, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия», — заявил канцлер по прибытии в Монреаль.

Кроме того, Шольц и Хабек намерены обсудить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию, а также добычу полезных ископаемых, таких как никель, кобальт, литий и графит, которые необходимы для производства аккумуляторов.

Канцлер ФРГ написал в Twitter, что Канада для Германии «не только хороший партнер, но и близкий друг». «Мы хотим еще больше углубить эти отношения и еще более тесно сотрудничать, особенно в области энергетики и защиты климата», — отметил он.

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Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

Раньше Шольц в рамках одного турне посещал и Канаду, и США. В этот раз он отправился исключительно в Канаду, где посетит Монреаль, Торонто и Стивенвилл на острове Ньюфаундленд, отмечает Tagesschau.

У Германии есть все шансы пережить предстоящую зиму, не принимая решительных мер, тем не менее она должна быть готова к тому, что Россия еще больше сократит поставки газа, сказал Хабек.

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В середине августа «Газпром» второй раз за лето объявил об остановке прокачки по газопроводу «Северный поток» в целях профилактики. Единственный рабочий двигатель Trent 60 будет остановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября. Газ в это время подавать не будут. В прошлый раз прокачка по «Северному потоку» приостанавливалась с 11 по 21 июля.

«Газпром» из-за отсутствия турбины к концу июля сократил поставки по «Северному потоку» до 20% от мощности (до 33 млн куб. м). Двигатель застрял после ремонта сначала в Канаде из-за санкций этой страны, а теперь в Германии, куда Оттава его отправила.

Власти Германии неоднократно выражали опасения, что Россия может перекрыть газ, и призывали к экономии. В Кремле в ответ утверждали, что Москва «весьма и весьма аккуратно» относится «к реноме ответственного поставщика». Ситуацию с прокачкой российская сторона связывает с санкциями.

По словам главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллера, немецкие подземные газовые хранилища (ПХГ) на середину августа удалось заполнить на 75%. К 1 октября они должны быть закачаны на 85%, а к 1 ноября — на 95%, отметил он. Позднее он признал, что заполнить ПХГ к ноябрю на 95% — труднодостижимая задача.

Германия должна сократить потребление газа на 20%. Для немецких потребителей налог на добавленную стоимость на газ пообещали снизить до 7%, сейчас он составляет 19%.

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Теги
Елена Чернышова
Олаф Шольц Канада российский газ
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