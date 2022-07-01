Советник Шольца увидел риск рецессии при отказе от газа и нефти из России
В случае резкого отказа Германии от поставок газа, нефти и угля из России в республике и всей Европе начнется «очень сильная рецессия», заявил советник немецкого канцлера Олафа Шольца по внешней политике Йенс Плётнер в эфире France 2.
«Для самой крупной экономики Европы принятие такого решения с далеко идущими последствиями представляет безответственную политику», — подчеркнул Плётнер (цитата по ТАСС).
Советник французского президента Эмманюэль Бонн предположил, что официальный Берлин не желает принимать санкции против российского газа, поскольку закупает его в больших объемах.
Ранее власти Германии допустили, что Россия может полностью перекрыть поставки газа для «разрушения единства» и «разжигания социальных волнений». Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отметил, что Берлин старается не допустить «завала» экономики из-за высоких цен на газ вместе с усилиями, направленными на то, чтобы избежать «большой социальной проблемы».
Федеральное статическое ведомство Германии сообщило в середине июня о достижении инфляцией в экономики страны новых максимумов, в марте она составляла 7,3%, в апреле ее уровень вырос до 7,4%, а в мае инфляция составила 7,9%. Столь высокие показатели в последний раз фиксировались в стране зимой 1973/74 года из-за скачка цен на нефть, отметил глава статистического ведомства Георг Тиль. «Основной причиной высокой инфляции по-прежнему остается рост цен на энергоносители. Но мы также наблюдаем рост цен на многие другие товары, особенно на продукты питания», — добавил он.
Хабек в конце июня предупредил, что ряд отраслей страны в случае нехватки газа вынужденно приостановят работу, причем эта мера будет действовать в течение долгого времени, уточнил он. Хабек подчеркнул, что рыночные процессы окажутся остановленными, назвав такое положение дел «катастрофой». По словам вице-канцлера, ряд регионов может потерять целые промышленные комплексы, жители лишатся работы.
Он заверил, что правительство Германии делает все для стабилизации ситуации, в частности, ведет поиск новых источников поставок и развивает инфраструктуру. Он призвал немцев по возможности экономно потреблять газ, однако признал, что для некоторых категорий жителей страны это будет сложнее, чем для других.
Согласно данным опроса ARD, 47% жителей Германии вынуждены ограничивать себя в повседневной жизни из-за подорожания продуктов и электроэнергии. Больше всего рост цен сказался на семьях с низкими доходами, 77% опрошенных из этой категории заявили, что не могут больше вести прежний образ жизни. В ответ на вопрос о том, что, по их мнению, сейчас является наиболее приоритетной проблемой для германских политиков, 37% опрошенных назвали конфликт на Украине, 23% — рост цен, 22% — изменения климата и экологические проблемы.