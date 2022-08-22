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Рябков назвал «неочевидной» перспективу диалога по СНВ с США

Замглавы МИД счел, что США ведет агрессивную политику в отношении России, поэтому возможность диалога по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений не очевидна.
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: МИД России / Global Look Press)

Говорить о перспективах диалога с США по стратегической стабильности, после того как Вашингтон прервал его, — «дело неблагодарное», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Известиям».

«Скажу откровенно: сама возможность его (диалога. — РБК) возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России», — сказал дипломат. По его словам, Россия видит «некоторые сигналы относительно возобновления диалога» на тему СНВ, «но что за ними стоит — пока неясно». «И вообще переговоры через СМИ не ведутся», — подчеркнул Рябков.

Российская сторона не раз подтверждала, что открыта для обсуждения вопросов стратегической степени, напомнил замминистра. Он добавил, что для этого необходимо понять, «изменят ли США свой заведомо деструктивный курс» и будут ли готовы учитывать интересы Москвы.

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Фото:J. Scott Applewhite / AP

Россия и США заключили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 в 2010 году. С момента вступления в силу в 2011 году он действовал десять лет с возможностью продления еще на пять. По истечении срока в 2021 году президент России Владимир Путин ратифицировалсоглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору, каждая сторона может иметь не более 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов. Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 единиц, а число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков — 800 единиц. Для контроля соблюдения этих позиций стороны договорились о проведении инспекций.

В конце мая, на фоне военных действий России на Украине и последующем ухудшении отношений с Западом, российский МИД сообщил о продолжении диалога по продлению СНВ-3 с США. Позже Госдепартамент США заявил о планах продлить и расширить договор, но посол США в России Джон Салливан отметил, что в нынешних условиях диалог маловероятен.

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В Госдепе напомнили России об ответственности при работе по замене СНВ-3
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Фото:Win McNamee / Getty Images

Уже в начале августа американский президент Джо Байден сообщил, что США готовы обсуждать с Россией СНВ-3, но Москва должна показать готовность к возобновлению работы по контролю над ядерными вооружениями. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда ответил, что российская сторона не раз говорила о необходимости переговоров, а сейчас времени остается мало.

8 августа Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций по СНВ-3. МИД объяснил, что США пытаются добиться перезапуска инспекций после остановки во время пандемии, но не учитывают условий «существующих реалий» и лишают Россию права на проведение инспекций на территории США.


 

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Жанна Антохина
США Сергей Рябков МИД СНВ диалог
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