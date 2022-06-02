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В Госдепе заявили о планах продлить и расширить СНВ-3

Помощница госсекретаря подчеркнула необходимость диалога и прозрачности в области вооружений. США хотели бы не только сохранить СНВ-3 после 2026 года, но и добавить в договор новые виды ракет, рассказала она
Барак Обама (слева) и Дмитрий Медведев подписывают договор СНВ 8 апреля 2010 года в Праге, Чехия
Барак Обама (слева) и Дмитрий Медведев подписывают договор СНВ 8 апреля 2010 года в Праге, Чехия (Фото: Getty Images)

США хотят, чтобы ограничения ядерных вооружений в рамках СНВ-3 сохранялись и после истечения договора, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт на ежегодном заседании Ассоциации по контролю за вооружениями. «Мы [также] хотим ограничить новые виды ядерных систем, которые Россия разрабатывает», — добавила она.

По словам Стюарт, Вашингтон хотел бы, чтобы в рамках нового соглашения учитывались не только межконтинентальные баллистические ракеты, но и снаряды с меньшей дальностью. Россия «с большей вероятностью <...> будет использовать такое оружие в конфликте», указала помощница госсекретаря, при этом соглашений, которые регулировали бы их количество или обязывали Москву «к прозрачности в отношении их арсенала», нет.

Дипломат отметила, что, хотя положения СНВ-3 согласовывались на фоне «другого климата в отношениях с Россией», договор остается в силе.

Стюарт отметила важность диалога по ядерной безопасности. «Наращивание [ядерного потенциала], сокращение коммуникации и отсутствие прозрачности редко становятся рецептом для увеличения безопасности и стабильности», — предостерегла она.

В конце мая в российском МИДе сообщили, что Москва и Вашингтон продолжают обсуждать СНВ-3 и проведение инспекций, которое стороны приостановили из-за пандемии.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на десять лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

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В феврале 2021 года в силу вступил продленный сторонами на пять лет договор.

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Госдепартамент США СНВ ядерное оружие
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