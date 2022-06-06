Посол США заявил об отсутствии диалога с Россией по ядерному оружию

Джон Салливан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Возобновление российско-американских переговоров по ядерным вооружениям в нынешних условиях маловероятно, несмотря на всю значимость этого вопроса для двусторонних отношений. Об этом в интервью ТАСС заявил посол США в Москве Джон Салливан.

«Никаких инструкций из Вашингтона о готовности к ним я не получал. С другой стороны, это один из самых значительных вопросов в отношениях между США и Россией», — сказал посол, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры США и России по вопросу ядерных вооружений.

2 июня в Госдепе заявляли, что США хотят, чтобы ограничения ядерных вооружений в рамках СНВ-3 сохранялись и после истечения договора. В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, хотя положения СНВ-3 согласовывались на фоне «другого климата в отношениях с Россией», договор остается в силе.

МИД России, в свою очередь, в конце мая сообщил, что Москва и Вашингтон продолжают вести диалог об ограничениях по ядерному оружию. В частности, стороны продолжают обсуждать СНВ-3 и проведение инспекций, которое стороны приостановили из-за пандемии.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на десять лет, он вступил в силу в 2011 году. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

5 февраля 2021 года срок действия договора истекал. Администрация экс-президента США Дональда Трампа предлагала подключить к нему Китай, но Россия отказалась. В январе 2021 года действующий президент США Джо Байден направил предложение о продлении ДСНВ-3. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал Москву и Вашингтон действовать быстро. В конце месяца президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о продлении договора на пять лет.

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