Посольство напомнило США об истечении срока действия СНВ

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Близ села Оленевка в Крыму сработала система ПВО Политика, 20:58
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 20:53
Семин словами «Они расслабились» объяснил первое поражение «Спартака» Спорт, 20:49
Удар Овечкина и радость Тюкавина. Фоторепортаж с московского дерби Спорт, 20:39
Футболист «Спартака» Умяров взял на себя вину за поражение от «Динамо» Спорт, 20:33
Экс-арбитр ФИФА поддержал удаление игрока «Динамо» в дерби со «Спартаком» Спорт, 20:25
МИД Австрии вызвал постпреда России из-за слов об украинцах Политика, 20:24
Власти Херсона сообщили об отражении ракетного удара Политика, 20:20
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Подоляк назвал Арестовича «советником всего офиса» Зеленского Политика, 20:16
Производитель «Пантер» сообщил о планах поставить 500 танков в Европу Политика, 20:04
Польша пообещала согласованный с НАТО ответ на «Кинжалы» в Калининграде Политика, 20:03
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 20:02
10 популярных сериалов, которые стоит посмотреть на выходных Life, 20:00
Посольство напомнило США об истечении срока действия СНВ Политика, 19:37
Политика ,  
0 

Посольство напомнило США об истечении срока действия СНВ

Посольство в США: времени на подготовку нового СНВ осталось крайне мало
Фото: J. Scott Applewhite / AP
Фото: J. Scott Applewhite / AP

Москва не получала от Вашингтона предложений по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (сейчас действует СНВ-III), заявило посольство России в США журналу Newsweek, комментарий опубликован в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве указали, что действие прежнего договора истекает через 3,5 года, в 2026-м. По мнению дипломатов, «времени на выработку соглашения остается крайне мало». При этом российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден в начале августа этого года «подтвердили приверженность своих стран новому СНВ».

«Президент США заявил, что администрация готова к скорейшему согласованию новой системы контроля над вооружениями. Однако никаких конкретных предложений из Вашингтона о возобновлении двустороннего диалога по вопросам стратегической стабильности мы не получали», — указали российские дипломаты.

В посольстве отметили, что сейчас Россия лишена возможности проводить инспекции на территории США в рамках существующих договоренностей из-за санкций. У Вашингтона же таких проблем нет. Когда он уведомил Москву о намерении провести проверку на ее объектах, то страна 10 августа объявила «о временном освобождении [этих объектов] от инспекционной деятельности». Контроль должен вестись «на равноправной основе», подчеркнули в дипмиссии.

Медведев ответил на слова Байдена о договоре СНВ вопросом «оно нам надо?»
Политика
Дмитрий Медведев

Договор СНВ-III был подписан в 2010 году тогдашними лидерами двух стран, Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021 году Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору, каждая сторона может иметь не более 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов. Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 единиц, а число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков — 800 единиц. Для контроля соблюдения этих позиций стороны договорились о проведении инспекций.

Читайте на РБК Pro
Pro
У вас есть 8 секунд. Как презентовать и продать идею
Саммари
Pro
Удалось ли фармацевтическим компаниям заработать на пандемии
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Болят суставы: как этого не допустить и чем лечить
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Feng Li - Pool / Getty Images Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться
Инструкции
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Статьи
Pro
Фото: Clive Mason / Getty Images В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне
Статьи

19 августа тему разработки нового договора СНВ прокомментировали в Госдепартаменте США. Там подчеркнули, что страна готова работать над новым механизмом, который придет на смену действующему соглашению, если Россия будет участвовать в консультациях по нему как ответственная ядерная держава.

СНВ-III в ведомстве назвали ценным договором и отметили, что надеются на исполнение сторонами положений данного соглашения. Госдеп заявил, что США сделают все возможное со своей стороны для их реализации.

Теги
СНВ США посольство России в США
Материалы по теме
В МИДе заявили, что США и Россия обсудят приостановку инспекций по СНВ-3
Политика
США назвали «добрую волю Москвы» необходимой для переговоров по СНВ-3
Политика
Лавров заявил, что США не предлагали возобновить переговоры по замене СНВ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter