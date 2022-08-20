Посольство напомнило США об истечении срока действия СНВ

Посольство в США: времени на подготовку нового СНВ осталось крайне мало

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Москва не получала от Вашингтона предложений по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (сейчас действует СНВ-III), заявило посольство России в США журналу Newsweek, комментарий опубликован в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве указали, что действие прежнего договора истекает через 3,5 года, в 2026-м. По мнению дипломатов, «времени на выработку соглашения остается крайне мало». При этом российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден в начале августа этого года «подтвердили приверженность своих стран новому СНВ».

«Президент США заявил, что администрация готова к скорейшему согласованию новой системы контроля над вооружениями. Однако никаких конкретных предложений из Вашингтона о возобновлении двустороннего диалога по вопросам стратегической стабильности мы не получали», — указали российские дипломаты.

В посольстве отметили, что сейчас Россия лишена возможности проводить инспекции на территории США в рамках существующих договоренностей из-за санкций. У Вашингтона же таких проблем нет. Когда он уведомил Москву о намерении провести проверку на ее объектах, то страна 10 августа объявила «о временном освобождении [этих объектов] от инспекционной деятельности». Контроль должен вестись «на равноправной основе», подчеркнули в дипмиссии.

Договор СНВ-III был подписан в 2010 году тогдашними лидерами двух стран, Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021 году Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору, каждая сторона может иметь не более 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов. Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 единиц, а число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков — 800 единиц. Для контроля соблюдения этих позиций стороны договорились о проведении инспекций.

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19 августа тему разработки нового договора СНВ прокомментировали в Госдепартаменте США. Там подчеркнули, что страна готова работать над новым механизмом, который придет на смену действующему соглашению, если Россия будет участвовать в консультациях по нему как ответственная ядерная держава.

СНВ-III в ведомстве назвали ценным договором и отметили, что надеются на исполнение сторонами положений данного соглашения. Госдеп заявил, что США сделают все возможное со своей стороны для их реализации.