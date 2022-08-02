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Песков ответил Байдену на заявление о готовности обсудить договор СНВ-3

Байден ранее заявил о готовности к переговорам о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3. По словам Пескова, Москва неоднократно говорила о необходимости такого диалога, однако США не проявляли интерес
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Москва неоднократно выступала за переговоры с США по поводу продления или заключения нового договора на смену истекающему в 2026 году Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что администрация США готова обсуждать с Россией систему контроля над вооружениями, которая придет на замену СНВ-3.

«Москва неоднократно говорила о необходимости таких переговоров, времени мало. Если договор прекратит существование, не будучи замененным, это негативным образом скажется на мировой безопасности. Мы с самого начала выступали за то, что нужно говорить как можно скорее», — сказал Песков.

В то же время, по его словам, США «де факто» ранее не проявляли никакого интереса к таким контактам.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году, срок его действия составлял десять лет и предусматривал сокращение сторонами развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. Действие договора истекало 5 февраля 2021 года, незадолго до этого Москва и Вашингтон продлили его на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Байден заявил о готовности обсуждать с Россией договор на замену СНВ-3
Политика
Джо Байден

В начале июня о желании сохранить ограничения ядерных вооружений в рамках СНВ-3 и после истечения договора также заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт. По ее словам, новое соглашение должно учитывать не только межконтинентальные баллистические ракеты, но и снаряды с меньшей дальностью.

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В свою очередь замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев тогда указывал, что сейчас «самое неподходящее» время для новых переговоров по этому вопросу. «Переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку», — писал он в Telegram.

Накануне, после заявления Байдена о готовности обсуждать договор на смену СНВ-3, Медведев также указал, что России это вряд ли необходимо. «Чуть больше месяца назад я написал, что для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности, которые без нас решить невозможно. И они приползут с этой темой. Ну вот. Приползли», — заявил зампред Совбеза.

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Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Илья Фурсеев Илья Фурсеев
СНВ Джо Байден Дмитрий Песков ядерное оружие
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