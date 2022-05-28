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МИД сообщил о продолжении диалога с США по возобновлению инспекций СНВ-3

Россия и США не прекращали взаимодействие по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявили в российском МИДе. Соглашение истекает в 2026-м. Инспекции по договору были приостановлены из-за пандемии
Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Москва и Вашингтон продолжают обсуждать вопросы о выполнении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), диалог не прекращен. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Владимир Ермаков в интервью ТАСС.

«Хотел бы уточнить, что взаимодействие между Россией и США как сторонами действующего Договора о СНВ, или как его еще называют СНВ-3, не прерывалось. В предусмотренных для этого формах продолжается рассмотрение вопросов, связанных с его выполнением, ведется обмен необходимыми данными и уведомлениями», — сказал Ермаков.

Он также добавил, что Россия рассчитывает продолжить эту работу вплоть до завершения срока действия Договора — до февраля 2026 года. Дипломат напомнил, что инспекции по ДСНВ были приостановлены по взаимному согласию сторон из-за карантина в связи с пандемией COVID-19.

МИД обвинил США в превышении разрешенного ДСНВ числа вооружений
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Фото:Scott Nelson / Getty Images

Россия и США заключили ДСНВ в 2010 году на десять лет. Соглашение вступило в силу в феврале 2011 года. Согласно договору, каждая сторона должна иметь не более 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов. Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 единиц, а число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков — 800 единиц.

5 февраля 2021 года срок действия договора истекал. Администрация экс-президента США Дональда Трампа предлагала подключить к нему Китай, но Россия отказалась. В январе 2021 года действующий президент США Джо Байден направил предложение о продлении ДСНВ-3. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал Москву и Вашингтон действовать быстро. В конце месяца президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о продлении договора на пять лет.

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