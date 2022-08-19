В Госдепе напомнили России об ответственности при работе по замене СНВ-3

США готовы работать над новым механизмом, который придет на смену действующему договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если Россия будет участвовать в консультациях по нему как ответственная ядерная держава. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, трансляция шла на странице ведомства в Twitter.

«Мы готовы, если Россия готова работать как ответственная ядерная держава, к переговорам о новых рамках на смену истекающему в ближайшие годы СНВ-3», — сказал он.

Изначально Прайса спросили, может ли появиться угроза для подписания нового договора.

«Если это зависит от нас, то мы будем продолжать делать все возможное для укрепления [реализации] нового ДСНВ (в США СНВ-3 называют новым ДСНВ. — РБК) и сохранения его ключевых положений», — заверил он. По словам Прайса, США «видят ценность» нового соглашения, «в некоторых отношениях» даже большую, чем за все время его существования. Вашингтон хочет, чтобы ключевые параметры договора оставались в силе, а стороны продолжали их исполнять, уточнил он.

Затем у Прайса поинтересовались, стоит ли договор «на прочном основании» с точки зрения США.

«Даже во время конфликта, этого конфликта, мы до сих пор в состоянии добиваться общих целей, сформулированных в рамках нового ДСНВ, важных целей, когда речь идет о транспарентности и сокращении вооружений. Это цели, которые сейчас так же важны, как и в момент появления нового ДСНВ», — ответил дипломат.

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Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году в Праге. Он предусматривает уменьшение количества ядерных боевых зарядов США и Россией до 1550. Число межконтинентальных ракет, а также снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700. Соглашение истекало 5 февраля 2021 года, но США и Россия продлили его до 5 февраля 2026 года.

Ранее, 1 августа, президент США Джо Байден заявил, что американская администрация готова обсуждать с Россией систему контроля над вооружениями на смену СНВ-3. Однако для этого российские власти должны показать готовность возобновить работу в этом направлении вместе с Соединенными Штатами, подчеркнул он. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что Москва «неоднократно говорила о необходимости таких переговоров».

После этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что последние встречи по вопросу продления российские и американские представители провели в 2021 году, «после чего американская сторона взяла паузу».

«А на нынешней стадии развития международных отношений они даже и не предлагали возобновлять эти переговоры», — говорил он. При этом Лавров допустил присоединение к переговорам Китая, если встречи возобновятся, а Пекин сам захочет участвовать в них.

Госдеп США считает, что для возобновления встреч необходима «добрая воля» Москвы, но не называет конкретных дат.