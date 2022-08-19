В Госдепе напомнили России об ответственности при работе по замене СНВ-3

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 60,9 (-0,94) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 59,96 (-0,8) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Кадыров предложил объявить Зеленскому кровную месть Политика, 02:05
Reuters узнал о планах США выделить Украине еще $800 млн военной помощи Политика, 01:56
В запорожской ВГА обвинили ВСУ в обстреле Энергодара тяжелой артиллерией Политика, 01:43
Блинкен передал НАТО документы о ратификации приема Швеции и Финляндии Политика, 01:34
Поставки дизеля из Азии в Европу в августе достигнут рекорда за 5 месяцев Экономика, 01:22
Сестра Ким Чен Ына отвергла предложенную Южной Кореей «ядерную сделку» Политика, 01:01
Капелло назвал «неплохим вариантом» переход Дзюбы в турецкий клуб Спорт, 01:00
В Госдепе напомнили России об ответственности при работе по замене СНВ-3 Политика, 00:58
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Шольц снизил НДС на продажу газа до 7% для компенсации другого налога Политика, 00:42
ОСК усилит финансовый контроль после слов Путина о «вредных контрактах» Экономика, 00:20
Очевидцы рассказали подробности взрывов в Керчи и Белгородской области Политика, 00:18
Маркетплейсы подсчитали стоимость базового набора школьника к 1 сентября Life, 00:01
Украинец и россиянин. Что стало с Усиком и Гассиевым в новом весе Спорт, 00:00
Россияне в июне вывели за рубеж максимальный с 2018 года объем валюты Финансы, 00:00
Политика ,  
0 

В Госдепе напомнили России об ответственности при работе по замене СНВ-3

США готовы работать над новым механизмом, который придет на смену действующему договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если Россия будет участвовать в консультациях по нему как ответственная ядерная держава. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, трансляция шла на странице ведомства в Twitter.

«Мы готовы, если Россия готова работать как ответственная ядерная держава, к переговорам о новых рамках на смену истекающему в ближайшие годы СНВ-3», — сказал он.

Изначально Прайса спросили, может ли появиться угроза для подписания нового договора.

«Если это зависит от нас, то мы будем продолжать делать все возможное для укрепления [реализации] нового ДСНВ (в США СНВ-3 называют новым ДСНВ. — РБК) и сохранения его ключевых положений», — заверил он. По словам Прайса, США «видят ценность» нового соглашения, «в некоторых отношениях» даже большую, чем за все время его существования. Вашингтон хочет, чтобы ключевые параметры договора оставались в силе, а стороны продолжали их исполнять, уточнил он.

США назвали «добрую волю Москвы» необходимой для переговоров по СНВ-3
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Затем у Прайса поинтересовались, стоит ли договор «на прочном основании» с точки зрения США.

«Даже во время конфликта, этого конфликта, мы до сих пор в состоянии добиваться общих целей, сформулированных в рамках нового ДСНВ, важных целей, когда речь идет о транспарентности и сокращении вооружений. Это цели, которые сейчас так же важны, как и в момент появления нового ДСНВ», — ответил дипломат.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Смогут ли инвесторы зарабатывать на желании людей скрываться в Сети
Статьи
Pro
Фото: Cameron Spencer / Getty Images Мыслями на море, телом в офисе: как вернуться в строй после отпуска
Инструкции
Pro
Удалось ли фармацевтическим компаниям заработать на пандемии
Статьи
Pro
Фото: Joern Pollex / Getty Images Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно
Статьи
Pro
«Почему так дорого?»: как отвечать на популярные вопросы заказчиков
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Spencer Platt / Getty Images Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Все пути ведут в Китай: как перевозчикам пережить транспортную блокаду РФ
Статьи

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году в Праге. Он предусматривает уменьшение количества ядерных боевых зарядов США и Россией до 1550. Число межконтинентальных ракет, а также снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700. Соглашение истекало 5 февраля 2021 года, но США и Россия продлили его до 5 февраля 2026 года.

Ранее, 1 августа, президент США Джо Байден заявил, что американская администрация готова обсуждать с Россией систему контроля над вооружениями на смену СНВ-3. Однако для этого российские власти должны показать готовность возобновить работу в этом направлении вместе с Соединенными Штатами, подчеркнул он. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что Москва «неоднократно говорила о необходимости таких переговоров».

После этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что последние встречи по вопросу продления российские и американские представители провели в 2021 году, «после чего американская сторона взяла паузу».

«А на нынешней стадии развития международных отношений они даже и не предлагали возобновлять эти переговоры», — говорил он. При этом Лавров допустил присоединение к переговорам Китая, если встречи возобновятся, а Пекин сам захочет участвовать в них.

Госдеп США считает, что для возобновления встреч необходима «добрая воля» Москвы, но не называет конкретных дат.

Теги
Госдепартамент США СНВ ядерное оружие Россия
Материалы по теме
В МИДе заявили, что США и Россия обсудят приостановку инспекций по СНВ-3
Политика
Лавров заявил, что США не предлагали возобновить переговоры по замене СНВ
Политика
США назвали «добрую волю Москвы» необходимой для переговоров по СНВ-3
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter