Лукашенко обвинил НАТО в военной поддержке «альтернативного президента»

По словам Александра Лукашенко, альянс двигает войска к границам и ждет обращения «альтернативного президента» с просьбой защитить население. «Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — заявил президент

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что альянс НАТО усиливает военное присутствие на границе с республикой, чтобы «затащить якобы нового президента». Такое мнение Лукашенко выразил во время посещения военного полигона под городом Гродно, его слова передает агентство БелТА.

«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента», — сказал Лукшенко.

Президент считает, что все идет по «плану цветных революций». По его словам, при реализации этого сценария «альтернативный президент» должен обратиться к западным государствам с просьбой защитить население. «Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — заявил глава государства.

Лукашенко утверждает, что оппоненты пытаются рассредоточить силы белорусских военных и силовиков, создав напряженность на границе. В связи в этим президент поручил военному командованию страны принять «самые жесткие меры» для защиты территориальной целостности страны. По его словам, Минобороны и Западное оперативное командование должны предпринять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».

«С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», — добавил он.