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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко обвинил НАТО в военной поддержке «альтернативного президента»

По словам Александра Лукашенко, альянс двигает войска к границам и ждет обращения «альтернативного президента» с просьбой защитить население. «Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — заявил президент
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что альянс НАТО усиливает военное присутствие на границе с республикой, чтобы «затащить якобы нового президента». Такое мнение Лукашенко выразил во время посещения военного полигона под городом Гродно, его слова передает агентство БелТА.

«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента», — сказал Лукшенко.

Президент считает, что все идет по «плану цветных революций». По его словам, при реализации этого сценария «альтернативный президент» должен обратиться к западным государствам с просьбой защитить население. «Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — заявил глава государства.

Лукашенко утверждает, что оппоненты пытаются рассредоточить силы белорусских военных и силовиков, создав напряженность на границе. В связи в этим президент поручил военному командованию страны принять «самые жесткие меры» для защиты территориальной целостности страны. По его словам, Минобороны и Западное оперативное командование должны предпринять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».

«С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», — добавил он.

Кроме того, Лукашенко отметил, что действия НАТО и «соответствующие заявления западных стран» являются прямым вмешательством в ситуацию в Белоруссии. «Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ — понятно, для чего они это делают», — сказал президент.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Внутриполитическая ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов, которые прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу с большим отрывом одержал Александр Лукшенко, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала чуть больше 10% голосов. Штаб Тихановской не признал результаты выборов. 14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета оппозиции, среди главных требований которого — признание результатов выборов недействительными и освобождение политических заключенных.

С 9 августа в республике начались массовые акции протеста, к забастовкам присоединились многие крупные предприятия, в том числе БелАЗа, МАЗа, «Беларуськалия», «Гродно Азота», Минского завода колесных тягачей и других.В начале акции сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями, но сейчас они проходят преимущественно мирно.Накануне, 21 августа, жители Минска вышли на акцию «Цепь покаяния» в знак протеста против насилия. Цепь растянулись на несколько километров, участие в акции приняли сотни активистов.

Лукашенко предложил Макрону посредничество между ним и «желтыми жилетами»
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Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината &laquo;Дзержинский&raquo;

Лукашенко счел создании совета оппозиции попыткой захвата власти. Кроме того, президент неоднократно отмечал, что финансирование протестов идет из-за рубежа, и отвергал предложения европейских стран о посредничестве. «Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать», — говорил Лукашенко 19 августа.

Ранее посредничество между властью и оппозицией предложили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы поддерживаем мирных демонстрантов», — сказала канцлер, добавви, что в разрешении кризиса могла бы принять участие ОБСЕ. Европейский союз осудил применения насилия по отношению к демонстрантам и одобрил санкции против тех, кто был причастен к жесткости по отношению к протестующим.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
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