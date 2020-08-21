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Лукашенко предложил Макрону посредничество между ним и «желтыми жилетами»

Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский»
Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский» (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону посредничество между ним и «желтыми жилетами». Так президент отреагировал на предложение Макрона стать посредником между Лукашенко и протестующими. Видео выступления публикует Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

«Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Белоруссии. Давайте сначала я приеду и буду посредником между «желтыми жилетами» и Макроном», — сказал Лукашенко, выступая перед работниками агрокомбината «Дзержинский».

Лукашенко обвинил США в протестах в Белоруссии
Политика
Александр Лукашенко

Во время этого же выступления Лукашенко обвинил США в планировании протестов в Белоруссии. Также президент рассказал о планах западных стран «отсечь» Гродненскую область.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский союз готов стать посредником между действующим президентом Белоруссии и оппозицией при участии России и ОБСЕ. Также о необходимости организации диалога в Белоруссии ранее заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Координационный совет белорусской оппозиции ранее потребовал от властей начать переговоры по проведению новых выборов. В ответ на это власти страны завели на совет уголовное дело по ст. 361 УК РБ (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

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Теги: Александр Лукашенко, Эмманюэль Макрон, Белоруссия
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