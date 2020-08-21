Лукашенко предложил Макрону посредничество между ним и «желтыми жилетами»

Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский» (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону посредничество между ним и «желтыми жилетами». Так президент отреагировал на предложение Макрона стать посредником между Лукашенко и протестующими. Видео выступления публикует Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

«Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Белоруссии. Давайте сначала я приеду и буду посредником между «желтыми жилетами» и Макроном», — сказал Лукашенко, выступая перед работниками агрокомбината «Дзержинский».

Во время этого же выступления Лукашенко обвинил США в планировании протестов в Белоруссии. Также президент рассказал о планах западных стран «отсечь» Гродненскую область.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский союз готов стать посредником между действующим президентом Белоруссии и оппозицией при участии России и ОБСЕ. Также о необходимости организации диалога в Белоруссии ранее заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.