Жители Минска выстроились в «Цепь покаяния»

Активисты выступают против насилия со стороны милиции. В центре Минска цепь растянулась на несколько километров, к акции присоединились медики городской больницы

Фото: Сергей Гриц / AP

Вечером 21 августа в Минске проходит акция «Цепь покаяния», передает Tut.by и Telegram-канал Nexta. Цель акции — выразить протест против насилия со стороны силовиков.

Активисты выстраиваются в цепи от урочища Куропаты на северо-восточной границе, где были найдены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930 — начале 1940-х годов. Цепь идет через город до Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

По данным Tut.by, в центре Минска цепь растянулась на несколько километров. Более 100 человек выстроились в цепь на проспекте Дзержинского, также несколько сотен участников стоят на улице Немига и в районе площади Бангалор. К акции также присоединились медики 1-й городской клинической больницы Минска, передает портал. После завершения акции активисты с Немиги направились в сторону площади Независимости, передает Nexta.

Кроме того, параллельно с акцией «Цепь покаяния» в Минске идет проправительственный автопробег «За Беларусь», сообщает Tut.by. Колонна с флагами проехала по проспекту Победителей. Участники акции выступают за мир и спокойствие в стране, уточняет БелТА.

Как сообщает Nexta, люди также вышли на протестные акции в Гомеле, Бресте, Витебске и Гродно.