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Протесты в Белоруссии ,  
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Жители Минска выстроились в «Цепь покаяния»

Активисты выступают против насилия со стороны милиции. В центре Минска цепь растянулась на несколько километров, к акции присоединились медики городской больницы
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Вечером 21 августа в Минске проходит акция «Цепь покаяния», передает Tut.by и Telegram-канал Nexta. Цель акции — выразить протест против насилия со стороны силовиков.

Активисты выстраиваются в цепи от урочища Куропаты на северо-восточной границе, где были найдены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930 — начале 1940-х годов. Цепь идет через город до Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

По данным Tut.by, в центре Минска цепь растянулась на несколько километров. Более 100 человек выстроились в цепь на проспекте Дзержинского, также несколько сотен участников стоят на улице Немига и в районе площади Бангалор. К акции также присоединились медики 1-й городской клинической больницы Минска, передает портал. После завершения акции активисты с Немиги направились в сторону площади Независимости, передает Nexta.

Кроме того, параллельно с акцией «Цепь покаяния» в Минске идет проправительственный автопробег «За Беларусь», сообщает Tut.by. Колонна с флагами проехала по проспекту Победителей. Участники акции выступают за мир и спокойствие в стране, уточняет БелТА.

Как сообщает Nexta, люди также вышли на протестные акции в Гомеле, Бресте, Витебске и Гродно.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Акции протеста в Белоруссии идут вторую неделю, они начались после президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, победителем на выборах с большим отрывом стал нынешний президент Александр Лукашенко, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала чуть больше 10% голосов.

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Штаб Тихановской не признал официальные результаты, политик объявила о создании координационного совета оппозиции, который должен обеспечить мирную передачу власти в республике. К протестам присоединились сотрудники крупных предприятий, в том числе, БелАЗа, МАЗа, «Беларуськалия», «Гродно Азота», Минского завода колесных тягачей и других.

Лукашенко утверждает, что жители Белоруссии устали от протестов и хотят спокойствия. 21 августа президент сообщил, что намерен разрешить кризисную ситуацию в стране в «ближайшие дни». Создание совета оппозиции белорусский лидер счел попыткой захвата власти.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Минск, Белоруссия
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