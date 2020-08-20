Выборы в Белоруссии , 20 авг, 21:42
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Макрон предложил Белоруссии посредничество ЕС с участием России и ОБСЕ
Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский союз готов выступить посредником в урегулировании ситуации в Белоруссии. Его слова передает France24.
По его словам, стране необходим диалог между «властью, оппозицией и гражданским обществом».
«Мы надеемся, что этот диалог смогут наладить сами белорусы. Но Европейский союз, тем не менее, готов поддержать его, если нашей посреднической роли захотят белорусы при участии других институтов, в частности, ОБСЕ, и подключив Россию», — сказал Макрон.
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