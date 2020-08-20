Макрон предложил Белоруссии посредничество ЕС с участием России и ОБСЕ

Эмманюэль Макрон (Фото: Kay Nietfeld / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский союз готов выступить посредником в урегулировании ситуации в Белоруссии. Его слова передает France24.

По его словам, стране необходим диалог между «властью, оппозицией и гражданским обществом».

«Мы надеемся, что этот диалог смогут наладить сами белорусы. Но Европейский союз, тем не менее, готов поддержать его, если нашей посреднической роли захотят белорусы при участии других институтов, в частности, ОБСЕ, и подключив Россию», — сказал Макрон.

Материал дополняется