Reuters узнал о планах замгоссекретаря США посетить Россию и Литву

Замгоссекретаря США Стивен Биган в ближайшие дни посетит Россию, чтобы обсудить с властями ситуацию в Белоруссии, сообщил Reuters. Затем он поедет в Литву, где находится Тихановская

Фото: Stefani Reynolds / Keystone Press Agency / Global Look Press

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган посетит Россию и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщил Reuters.

По их информации, в ближайшие дни Биган отправится с визитом в Москву. Оттуда он поедет в Вильнюс, где находится бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сообщили источники.

Госдепартамент США не ответил на запрос агентства.

В начале недели президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, отметив, что Вашингтон пристально наблюдает за ней. Американский госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, допустил введение санкций против Минска. «Мы были глубоко разочарованы тем, что выборы были не свободными и несправедливыми. Мы видели такое раньше и сожалеем, что именно это повторилось», — заявил он.