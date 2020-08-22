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Reuters узнал о планах замгоссекретаря США посетить Россию и Литву

Замгоссекретаря США Стивен Биган в ближайшие дни посетит Россию, чтобы обсудить с властями ситуацию в Белоруссии, сообщил Reuters. Затем он поедет в Литву, где находится Тихановская
Фото: Stefani Reynolds / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Stefani Reynolds / Keystone Press Agency / Global Look Press

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган посетит Россию и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщил Reuters.

По их информации, в ближайшие дни Биган отправится с визитом в Москву. Оттуда он поедет в Вильнюс, где находится бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сообщили источники.

Госдепартамент США не ответил на запрос агентства.

В начале недели президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, отметив, что Вашингтон пристально наблюдает за ней. Американский госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, допустил введение санкций против Минска. «Мы были глубоко разочарованы тем, что выборы были не свободными и несправедливыми. Мы видели такое раньше и сожалеем, что именно это повторилось», — заявил он.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

На выборах президента Белоруссии, которые завершились 9 августа, в шестой раз выиграл действующих лидер республики Александр Лукашенко, сообщила ЦИК. По ее данным, он набрал 80,1% голосов, а его основная соперница, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, — 10,1%. Штаб последней итоги выборов не признал. По его оценке, Тихановскую поддержали от 70 до 80% пришедших на выборы избирателей.

После выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. Они сопровождались столкновениями с силовиками, которые разгоняли демонстрантов с помощью таких спецсредств, как дубинки, светошумовые гранаты и резиновые пули. Более 7 тыс. человек были задержаны, в ООН сообщили о четырех погибших.

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10 августа Тихановская покинула Белоруссию. Сейчас она находится в Литве. «Я безумно люблю свою Родину и очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности», — сказала она в одном из видеообращений. Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии, чтобы организовать новые выборы, однако свою кандидатуру на них выставлять она не планирует.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Белоруссия, акции протеста, США
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