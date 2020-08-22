Reuters узнал о планах замгоссекретаря США посетить Россию и Литву
Заместитель госсекретаря США Стивен Биган посетит Россию и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщил Reuters.
По их информации, в ближайшие дни Биган отправится с визитом в Москву. Оттуда он поедет в Вильнюс, где находится бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сообщили источники.
Госдепартамент США не ответил на запрос агентства.
В начале недели президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, отметив, что Вашингтон пристально наблюдает за ней. Американский госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, допустил введение санкций против Минска. «Мы были глубоко разочарованы тем, что выборы были не свободными и несправедливыми. Мы видели такое раньше и сожалеем, что именно это повторилось», — заявил он.