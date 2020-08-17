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Выборы в Белоруссии ,  
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Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

Президент США впервые прокомментировал протесты в Белоруссии. Он подчеркнул, что Вашингтон следит за ситуацией в Минске
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Image)

США пристально наблюдают за ситуацией в Белоруссии, заявил президент Дональд Трамп, передает Reuters. Ситуацию в стране он назвал ужасной.

Это первое заявление президента США о ситуации в Белоруссии. Ранее протесты против Александра Лукашенко комментировал госсекретарь Майк Помпео. 13 августа он сообщил, что США могут ввести санкции против Белоруссии из-за действий властей и разгона акций протеста. Госсекретарь назвал прошедшие в Белоруссии выборы несвободными и несправедливыми. «Мы были глубоко разочарованы тем, что выборы были несвободными и несправедливыми. Мы видели такое раньше и сожалеем, что именно это повторилось», — пояснил Помпео. 15 августа Помпео одобрил начало освобождения задержанных в ходе митингов, однако указал на то, что эти действия официального Минска считает недостаточными. Он призвал власти страны начать диалог с протестующими.

Не допущенный к выборам главы Белоруссии кандидат, Валерий Цепкало, ранее заявил, что 18 августа планирует провести переговоры с некоторыми сенаторами из США и не исключает проведения в конгрессе слушаний по ситуации в Белоруссии. «У него запланированы встречи с серьезными политическими деятелями из Вашингтона», — сказал глава пресс-службы штаба политика Алексей Урбан, уточнив, что речь не идет о действующих представителях администрации США.

Штаб Цепкало анонсировал встречу с «серьезными политиками» из США
Политика
Валерий Цепкало

Президентские выборы в Белоруссии завершились 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей, за его основную соперницу Светлану Тихановскую голоса отдали 10,1%. Однако оппозиция обвиняет власти в фальсификации выборов. По оценке штаба Тихановской, большинство голосов набрала именно она, на некоторых участках ее поддержка превышала 80%.

Теги: Белоруссия, Дональд Трамп
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