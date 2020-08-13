Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

Сейчас США рассматривают возможность санкций против Минска. Решение о них будет принято позже. Ранее S&P сообщало, что беспорядки в Белоруссии повышают вероятность ответных международных мер

Майк Помпео (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США могут ввести санкции против Белоруссии из-за президентских выборов и последующих беспорядков в стране. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью во время визита в Прагу, текст которого публикует Госдепартамент.

На вопрос о возможных санкциях против Минска или приостановке поставок нефти, Помпео не исключил их в будущем. «Уверен, мы рассмотрим все эти вещи. Но здесь важны критерии», — заявил он.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, США рассматривает возможность введения санкций не только в одностороннем формате, но и в многостороннем варианте. Помпео отметил, что точный механизм воздействия на Белоруссию еще предстоит определить после того, как ситуация в стране стабилизируется.

Госсекретарь назвал прошедшие в Белоруссии выборы не свободными и несправедливыми. «Мы были глубоко разочарованы тем, что выборы были не свободными и несправедливыми. Мы видели такое раньше и сожалеем, что именно это повторилось», — пояснил Помпео.