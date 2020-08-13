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Выборы в Белоруссии ,  
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Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

Сейчас США рассматривают возможность санкций против Минска. Решение о них будет принято позже. Ранее S&P сообщало, что беспорядки в Белоруссии повышают вероятность ответных международных мер
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США могут ввести санкции против Белоруссии из-за президентских выборов и последующих беспорядков в стране. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью во время визита в Прагу, текст которого публикует Госдепартамент.

На вопрос о возможных санкциях против Минска или приостановке поставок нефти, Помпео не исключил их в будущем. «Уверен, мы рассмотрим все эти вещи. Но здесь важны критерии», — заявил он.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, США рассматривает возможность введения санкций не только в одностороннем формате, но и в многостороннем варианте. Помпео отметил, что точный механизм воздействия на Белоруссию еще предстоит определить после того, как ситуация в стране стабилизируется.

S&P предупредило Белоруссию об угрозе международных санкций
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Фото: EPA / ТАСС

Госсекретарь назвал прошедшие в Белоруссии выборы не свободными и несправедливыми. «Мы были глубоко разочарованы тем, что выборы были не свободными и несправедливыми. Мы видели такое раньше и сожалеем, что именно это повторилось», — пояснил Помпео.

Он рассказал, что ситуацию в Белоруссии США будут обсуждать с европейскими партнерами, чтобы выработать решения, которые пойдут на благо белорусского народа.

Ранее 12 августа рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что вероятность введения международных санкций против Минска повышается из-за жесткой реакции белорусских властей на протесты, которые начались после президентских выборов.

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Евросоюз пригрозил принять меры против Белоруссии
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Белорусские силовики во время акции протеста против результатов выборов президента Белоруссии

«Санкции, относящиеся к нарушениям прав человека, в прошлом вводились против Белоруссии неоднократно. Кроме политических последствий новые санкции могут ослабить экономический рост страны и навредить доверию инвесторов», — говорится в комментарии агентства.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что страны ЕС могут принять меры против «ответственных за насилие, неоправданные задержания и фальсификацию итогов выборов» в Белоруссии.

Боррель пояснил, что ЕС будет анализировать ситуацию в стране и переоценит отношения Евросоюза с Минском.

Литва выдвинула Белоруссии ультиматум под угрозой санкций
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Гитанас Науседа

Американский сенатор Роберт Менендес ранее также заявлял, что США могут ввести санкции против президента Александра Лукашенко, если он не прекратит «нападения на демократию».

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Лукашенко победил в них с результатом более 80%. После этого в стране начались акции протеста, которые переросли в столкновения с правоохранительными органами. Сообщалось, что задержаны были более 6 тыс. человек, десятки пострадали, есть смертельные случаи.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Майк Помпео, США, Белоруссия, санкции
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