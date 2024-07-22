FT узнала о тайной скупке СПГ-танкеров для расширения «теневого флота»

Со второго квартала 2023 года более 50 судов для СПГ перешли в собственность ранее неизвестных компаний, расположенных в ОАЭ, пишет FT

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Тайные покупатели начали скупать десятки танкеров для перевозки СПГ, пишет газета Financial Times. Издание связывает это с расширением Россией своего «теневого флота» судов и подготовкой к ужесточению санкций.

По словам инсайдеров, несколько ранее неизвестных компаний, в основном зарегистрированных в ОАЭ, за последний год начали скупать СПГ-танкеры, что привело к росту рыночных цен, особенно на старые суда. По данным консалтинговой компании Windward, со второго квартала 2023 года более 50 судов для транспортировки СПГ перешли в собственность компаний, расположенных в ОАЭ. До этого такие сделки были редкостью, отмечает издание.

По данным аналитической компании Kpler, некоторые из недавно приобретенных СПГ-танкеров теперь плавают по маршрутам, традиционно используемым для поставок российского газа.

По данным судового брокера SSY, спрос на танкеры для СПГ привел к росту цен на суда старше 15 лет. В 2022 году судно для СПГ постройки 2007-го было продано примерно за $50 млн, в этом году другое было куплено уже за $80 млн.

«Рынок старых СПГ-танкеров с паровыми турбинами сократился из-за ужесточения экологических норм, а также значительного усовершенствования технологий. Однако сейчас мы наблюдаем возрождение этого типа судов. Одно из объяснений: они переходят в теневой флот», — считает управляющий директор по рынку СПГ SSY Тоби Данипэйс.

О том, что Россия может строить «теневой флот» для экспорта СПГ, в июне сообщал Bloomberg. Среди свидетельств агентство называло переход ряда танкеров в собственность малоизвестных компаний в Дубае, а также отсутствие информации о страховщиках.

В июне ЕС ввел новые санкции против России. В новый пакет ограничений вошел в том числе запрет на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза российского СПГ в третьи страны. С прошлого ноября под санкциями США находится проект «Арктик СПГ-2».

В Кремле, комментируя ограничения в отношении «Арктик СПГ-2», заявили, что это создает дополнительные проблемы, но российские компании научились защищаться от рисков и адаптировались к санкциям. «И любая крупная российская компания в любой сфере — финансовой, производственной, строительной, добычной, транспортной в настоящее время прежде всего в своей работе хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания под санкции», — сказали там.