 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

FT узнала о тайной скупке СПГ-танкеров для расширения «теневого флота»

FT узнала о тайной скупке СПГ-танкеров
Сюжет
Война санкций
Со второго квартала 2023 года более 50 судов для СПГ перешли в собственность ранее неизвестных компаний, расположенных в ОАЭ, пишет FT
Фото: DedMityay / Shutterstock
Фото: DedMityay / Shutterstock

Тайные покупатели начали скупать десятки танкеров для перевозки СПГ, пишет газета Financial Times. Издание связывает это с расширением Россией своего «теневого флота» судов и подготовкой к ужесточению санкций.

По словам инсайдеров, несколько ранее неизвестных компаний, в основном зарегистрированных в ОАЭ, за последний год начали скупать СПГ-танкеры, что привело к росту рыночных цен, особенно на старые суда. По данным консалтинговой компании Windward, со второго квартала 2023 года более 50 судов для транспортировки СПГ перешли в собственность компаний, расположенных в ОАЭ. До этого такие сделки были редкостью, отмечает издание. 

Bloomberg нашел десятки простаивающих нефтетанкеров после санкций США
Политика
Фото:Matt Cardy / Getty Images

По данным аналитической компании Kpler, некоторые из недавно приобретенных СПГ-танкеров теперь плавают по маршрутам, традиционно используемым для поставок российского газа. 

По данным судового брокера SSY, спрос на танкеры для СПГ привел к росту цен на суда старше 15 лет. В 2022 году судно для СПГ постройки 2007-го было продано примерно за $50 млн, в этом году другое было куплено уже за $80 млн.

«Рынок старых СПГ-танкеров с паровыми турбинами сократился из-за ужесточения экологических норм, а также значительного усовершенствования технологий. Однако сейчас мы наблюдаем возрождение этого типа судов. Одно из объяснений: они переходят в теневой флот», — считает управляющий директор по рынку СПГ SSY Тоби Данипэйс.

О том, что Россия может строить «теневой флот» для экспорта СПГ, в июне сообщал Bloomberg. Среди свидетельств агентство называло переход ряда танкеров в собственность малоизвестных компаний в Дубае, а также отсутствие информации о страховщиках.

В июне ЕС ввел новые санкции против России. В новый пакет ограничений вошел в том числе запрет на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза российского СПГ в третьи страны. С прошлого ноября под санкциями США находится проект «Арктик СПГ-2».

В Кремле, комментируя ограничения в отношении «Арктик СПГ-2», заявили, что это создает дополнительные проблемы, но российские компании научились защищаться от рисков и адаптировались к санкциям. «И любая крупная российская компания в любой сфере — финансовой, производственной, строительной, добычной, транспортной в настоящее время прежде всего в своей работе хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания под санкции», — сказали там.

В 2023 году Евросоюз импортировал около 18 млрд куб. м (около 13 млн т) российского СПГ, в основном по долгосрочным контрактам, подписанным до 2022-го, согласно оценке надзорного органа ЕС по энергетике — Агентства по взаимодействию регуляторов в сфере энергетики (ACER). Из этого объема 16 млрд куб. м — поставки с «Ямал СПГ», остальное — с «Портовой СПГ» и «Криогаза-Высоцк». При этом как минимум 1 млрд куб. м, «но, возможно, больше» было реэкспортировано на рынки Азии.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
теневой флот СПГ танкеры санкции против России
Материалы по теме
Фрахт нефтяных танкеров неожиданно подорожал в портах России
Бизнес
В Дании допустили ограничение движения танкеров с нефтью из России
Политика
США ввели блокирующие санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 17:25
Убитую Ирину Фарион похоронили во Львове Политика, 19:29
В Кабардино-Балкарии оштрафовали родителей, не вставших под гимн в школе Политика, 19:24
Обещавший пнуть Мбаппе футболист ушел в «Астон Виллу» за рекордную сумму Спорт, 19:13
В Новороссийске отменили торжества в честь Дня ВМФ Общество, 19:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:11
Госдума обсудит увеличение судебных пошлин и льготы на них Экономика, 19:10
Иран перехватил танкер из ОАЭ Политика, 19:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Грайвороне при атаке дрона пострадала женщина Политика, 19:04
Ивлеева выплатила долг по налогам на сумму более ₽11,3 млн Общество, 19:01
FT узнала о тайной скупке СПГ-танкеров для расширения «теневого флота» Политика, 18:58
Путин подписал закон о социальных счетах для россиян с невысоким доходом Общество, 18:57
УЕФА назвал самые обруганные в соцсетях сборные на Евро-2024 Спорт, 18:49
Глава МИД Австрии исключил отправку военных инструкторов на Украину Политика, 18:35
Сын губернатора Саратовской области погиб в ДТП Общество, 18:34