Bloomberg рассказал о втором «теневом флоте» России после новых санкций
Последнее время появляется все больше свидетельств, что Россия начала строить «теневой флот» из старых судов для перевозки СПГ, сообщает Bloomberg.
Так, согласно базе данных по морским судам Equasis, на которую ссылается агентство, за последние три месяца по меньшей мере восемь судов, в том числе четыре ледового класса, перешло в собственность малоизвестных компаний в Дубае. Еще одним признаком создания «теневого флота» для СПГ Bloomberg называет отсутствие информации о страховщиках как минимум трех танкеров в базе данных Международной морской организации.
На этой неделе ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Он включает запрет на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза российского СПГ в третьи страны. Запрет вступит в силу после переходного периода девять месяцев.
С прошлого ноября под санкциями США находится проект «Арктик СПГ-2». В мае этого года Вашингтон ввел ограничения в отношении четырех компаний, в том числе двух зарубежных, и 16 судов, связанных с проектом НОВАТЭКа. В Кремле, комментируя санкции против «Арктик СПГ-2», заявили, что ограничительные меры создают дополнительные проблемы, но российские компании научились защищаться от рисков и адаптировались к санкциям.
По данным Kpler, в 2023 году российские СПГ-заводы произвели 32,33 млн т. Экспорт в Европу, включая Турцию, чуть превысил показатели 2022-го, достигнув 16,42 млн т, а в страны Азии, напротив, сократился до 15,48 млн т.
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