Bloomberg нашел десятки простаивающих нефтетанкеров после санкций США
Десятки танкеров, которые прежде перевозили российскую нефть, теперь простаивают пустыми в разных местах после введения санкций США, сообщает Bloomberg, изучив данные отслеживания судов.
Танкеры стоят в Балтийском и Черном море, неподалеку от Владивостока,в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи, Суэцком канале.
Под санкции с прошлого октября попали 53 танкера. Некоторые из них угодили под ограничения по обвинению в нарушении потолка цен на нефть, другие — за принадлежность к подсанкционным компаниям, еще несколько — за экологический риск.
Почти все из них с того времени не смогли забрать груз, топливо погрузили только на три судна, они затем попытались скрыть свои перемещения, отключив транспондеры.
Вместе с этим снижаются ставки фрахта. Это показывает, что хоть санкции и мешают использовать танкеры, они не увеличивают издержки России, отмечает Bloomberg.
«Большая семерка» ввела потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель в декабре 2022 года, на нефтепродукты потолок цен составил $100 за баррель. В ответ на это президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Его действие продлено до конца 2024 года.
Ставки фрахта начали расти в конце июня. «Основная причина падения ставок — сезонность. Нисходящий тренд ни для кого не стал сюрпризом, поскольку рост нефтепереработки в России после сезонных весенних работ на НПЗ сокращает доступный к экспорту объем нефти и, соответственно, спрос на морскую транспортировку. Рост ставок фрахта на прошлой неделе мог сократить маржу экспортеров максимум на $1 за баррель», — объяснял РБК Михаил Журавлев, старший эксперт экономического департамента Института энергетики и финансов.
Как подсчитал Bloomberg, в первую неделю июня экспорт российской сырой нефти максимально упал с февраля 2022 года, составив 2,67 млн баррелей в сутки против 3,66 баррелей в сутки неделей ранее (падение составило 37%). Bloomberg заметил признаки появления второго «теневого флота» из старых судов России для перевозки нефти.
Российские власти требуют отменить международные санкции, называют их незаконными и нелегитимными. «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.