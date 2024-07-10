Bloomberg нашел десятки простаивающих нефтетанкеров после санкций США

США осенью ввели санкции против 53 танкеров, перевозивших российскую нефть, после чего только три из них смогли продолжить перевозки, выяснил Bloomberg. Остальные разбросаны по миру — в Суэцком канале, Черном море и других местах

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Десятки танкеров, которые прежде перевозили российскую нефть, теперь простаивают пустыми в разных местах после введения санкций США, сообщает Bloomberg, изучив данные отслеживания судов.

Танкеры стоят в Балтийском и Черном море, неподалеку от Владивостока,в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи, Суэцком канале.

Под санкции с прошлого октября попали 53 танкера. Некоторые из них угодили под ограничения по обвинению в нарушении потолка цен на нефть, другие — за принадлежность к подсанкционным компаниям, еще несколько — за экологический риск.

Почти все из них с того времени не смогли забрать груз, топливо погрузили только на три судна, они затем попытались скрыть свои перемещения, отключив транспондеры.

Вместе с этим снижаются ставки фрахта. Это показывает, что хоть санкции и мешают использовать танкеры, они не увеличивают издержки России, отмечает Bloomberg.

«Большая семерка» ввела потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель в декабре 2022 года, на нефтепродукты потолок цен составил $100 за баррель. В ответ на это президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Его действие продлено до конца 2024 года.

Ставки фрахта начали расти в конце июня. «Основная причина падения ставок — сезонность. Нисходящий тренд ни для кого не стал сюрпризом, поскольку рост нефтепереработки в России после сезонных весенних работ на НПЗ сокращает доступный к экспорту объем нефти и, соответственно, спрос на морскую транспортировку. Рост ставок фрахта на прошлой неделе мог сократить маржу экспортеров максимум на $1 за баррель», — объяснял РБК Михаил Журавлев, старший эксперт экономического департамента Института энергетики и финансов.

Как подсчитал Bloomberg, в первую неделю июня экспорт российской сырой нефти максимально упал с февраля 2022 года, составив 2,67 млн баррелей в сутки против 3,66 баррелей в сутки неделей ранее (падение составило 37%). Bloomberg заметил признаки появления второго «теневого флота» из старых судов России для перевозки нефти.

Российские власти требуют отменить международные санкции, называют их незаконными и нелегитимными. «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.