WP узнала, когда Иран мог вывезти уран с атакованных США ядерных объектов
За два дня до того, как США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, спутники зафиксировали на снимках «необычную активность грузовиков и транспортных средств» на объекте по обогащению топлива в Фордо. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на старшего аналитика спутниковой компании Maxar.
Как пишет издание, 19 июня вдоль подъездной дороги, ведущей к подземному военному комплексу, было замечено 16 грузовиков. На фотографиях, сделанных на следующий день, видно, что большинство из них переместилось примерно на 1 км на северо-запад от объекта. Другие грузовики и бульдозеры остались рядом со входом на объект в Фордо.
Иранское агентство Fars подтвердило, что ядерный объект в Фордо подвергся атаке американской авиации. Однако, как утверждает издание, серьезных повреждений он не получил.
В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщил президент страны Дональд Трамп. Замдиректора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини рассказал, что за «некоторое время» до этого Иран эвакуировал три ядерных объекта: из ядерных центров заранее вывезли запасы обогащенного урана, риска радиационного выброса, по его словам, не было.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране после ударов США. Агентство по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии также не засекло повышения радиационного фона в странах Персидского залива. При этом NASA заметило значительный выброс тепла в районе объекта в Фордо примерно за 30 минут до заявления Трампа об атаке.
Президент США заявил, что ключевые объекты иранской ядерной программы были «целиком и полностью уничтожены». Тегеран отрицал стремление получить ядерное оружие.
МАГАТЭ решило созвать экстренное заседание Совета управляющих 23 июня в связи с ситуацией в Иране. Агентство ранее допускало, что в результате ударов Израиля были повреждены все центрифуги на объекте в Натанзе. Организация сообщала также о небольшом превышении радиоактивного фона внутри защитного периметра.
Иран, в свою очередь, запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи заявил, что его страна оставляет за собой право предпринять любые возможные варианты действий.
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