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Война Израиля и Ирана ,  
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В Иране заявили об эвакуации ядерных объектов до удара США

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Война Израиля и Ирана
Иран «некоторое время назад» эвакуировал объекты в Фордо, Натанзе, Исфахане, оттуда заранее вывезли запасы обогащенного урана, заявили в Тегеране

Иран заранее эвакуировал три ядерных объекта, удары по которым нанесли США, сообщает персидская служба Би-би-си со ссылкой на заместителя директора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини.

По его словам, эвакуацию провели «некоторое время назад». Из ядерных центров заранее вывезли запасы обогащенного урана, и риска радиационного выброса нет, заявил Абедини.

В ночь на 22 июня США атаковали объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо. На последний, ключевой объект, который находится под землей, сбросили «полный комплект бомб», сообщил президент Дональд Трамп. По данным Axios и Reuters, Вашингтон задействовал стелс-бомбардировщики B-2, которые способны нести авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP) весом около 13 тонн каждая.

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Как пишет агентство Fars, иранские власти подтвердили атаки «вблизи ядерных объектов» Исфахана и Натанза. В Исхафане работала ПВО, прозвучало несколько взрывов. Взрывы слышали и жители города Кум неподалеку от Фордо.

Axios писал, что США заранее уведомили Израиль о готовящихся ударах. После них Трамп поговорил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, передает CNN.

По данным телеканала, республиканец не планирует новых атак и рассчитывает, что Тегеран вернется к переговорам.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран США Дональд Трамп обогащение урана Иранская ядерная программа
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