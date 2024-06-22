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Политика ,  
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МИД Чехии выступил за «модель регаты» по приему новых членов в ЕС

Кандидаты в члены ЕС не должны приниматься все сразу — это должно быть соревнование, как регата, где будут оцениваться их успехи в проведении реформ, заявил глава МИД Чехии. Вместе с тем он отметил, что Украина — «особый случай»
Ян Липавский
Ян Липавский (Фото: Markku Ulander / imago-images.de / Global Look Press)

Страны должны приниматься в Европейский Союз по «модели регаты», то есть соревнования между кандидатами по прогрессу реформ, заявил агентству APA министр иностранных дел Чехии Ян Липавски.

Адаптация к правилам ЕС и реформы — это два «параллельных процесса», подчеркнул министр. «Мы должны предоставить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования», — добавил он.

Вместе с тем Украина, по его словам, представляет собой «особый случай» из-за продолжающегося на ее территории конфликта. Украинцы «выбрали демократию и европейский образ жизни», а потому заслуживают всяческой поддержки со стороны ЕС, подчеркнул Липавски.

Еврокомиссия в июне предложит начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Политика
Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала военных действий. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус страны-кандидата. Еврокомиссия (ЕК) также рассматривала заявку Грузии, однако в статусе кандидата стране тогда отказали (она получила его в декабре 2023-го, но спустя год прогресс евроинтеграции оказался под угрозой из-за принятия закона об иноагентах).

В ноябре 2023 года ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в сообществе. Вместе с тем председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов, и никаких «коротких путей» для этого не будет. Глава Евродипломатии Шарль Мишель ранее допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.

Против начала переговоров о членстве Украины в ЕС ранее выступали в частности власти Венгрии и Словакии. Венгерский премьер Виктор Орбан называл Украину «самой коррумпированной страной в мире» и указывал, что если она вступит в ЕС, то это создаст огромные проблемы восточно-европейским фермерам.

Российский президент Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против вступления Украины в ЕС. Российская сторона возражает лишь против «военного освоения», а что касается «экономической интеграции — ради бога, это их выбор», отмечал он. В то же время МИД России называл отказ Киева от намерения вступить в ЕС и НАТО необходимым условием для достижения мира.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Чехия кандидат ЕС Украина расширение

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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