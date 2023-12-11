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Политика ,  
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В Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Украина не готова для старта переговоров о вступлении в Евросоюз, заявил «Известиям» председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри (партия SMER).

«Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать еще много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии», –– сказал политик.

Осенью на парламентских выборах в Словакии победу одержала «Курс — социальная демократия» (SMER). Лидер SMER, премьер-министр страны Роберт Фицо ранее говорил, что военной помощи Киеву от Братиславы больше не будет, а также отмечал, что Евросоюз «должен превратиться из поставщика оружия в миротворца».

В Кремле посчитали, что решение Фицо не окажет существенного влияния на поставки западных государств в целом, поскольку на Словакию приходится «не такая большая доля». Москва поставки оружия Киеву осуждает и заявляет, что подобные действия ведут к эскалации конфликта. При этом российские власти не против «экономической интеграции» Украины с ЕС.

Правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине на €40 млн
Политика
Фото:John Moore / Getty Image

В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Против выступила Венгрия, которая пригрозила заблокировать переговоры. «Украина, как известно, — одна из самых коррумпированных стран в мире. Это звучит как шутка! Мы не можем принять решение начать переговорный процесс о вступлении», — говорил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в начале декабря.

Politico ранее сообщила, что из-за позиции Орбана в ЕС назревает политический кризис. По данным издания, Брюссель рассматривает «ядерный вариант», при котором Венгрию могут лишить права голоса в ЕС. Financial Times со ссылкой на источники писала, что из-за усиления позиций ультраправых в Европе и финансового кризиса в Германии выделение Украине обещанных Евросоюзом €50 млрд также может сорваться.

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Теги
Словакия ЕС Украина Военная операция на Украине

Пространство выбора

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