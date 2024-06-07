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Военная операция на Украине ,  
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Еврокомиссия в июне предложит начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

FT: ЕК предложит одобрить вступление Украины в Евросоюз
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина выполнила необходимые критерии для членства в ЕС, считают еврокомиссары, выяснила FT. Брюссель ожидает возражений со стороны Венгрии. Расширение союза должны одобрить все страны на межправительственной конференции
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Еврокомиссия намерена рекомендовать начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС, это будет сделано до того, как председательство в Совете Евросоюза перейдет к Венгрии, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В пятницу, 7 июня, Брюссель объявит, что Украины теперь соответствует европейским критериям, включая антикоррупционные реформы, ограничения политического лоббирования, правила декларирования активов для чиновников и защиту языков национальных меньшинств.

Аналогичную рекомендацию ЕК выдаст и в отношении Молдавии, чтобы обе страны получили позитивный сигнал. Грузия одобрения со стороны Брюсселя не получит на фоне принятия закона об иностранных агентах вопреки позиции ЕС.

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Тбилиси, Грузия

Еврокомиссия должна заручиться поддержкой стран — членов ЕС для продолжения процесса принятия Украины. Как пишет FT, ожидается, что Венгрия возразит и напомнит о проблеме положения венгерского меньшинства на Украине. Будапешт имеет вопросы к использованию в стране языков национальных меньшинств, что выходит за рамки официальных условий Еврокомиссии, рассказал газете высокопоставленный дипломат союза.

До 1 июля председательствует Бельгия, ее правительство надеется добиться консенсуса и провести первый раунд переговоров о вступлении Украины 25 июня.

Эту же дату называли собеседники Politico. По их словам, сейчас дипломаты предпринимают интенсивные попытки переубедить венгерские власти, чтобы те не создавали препятствий.

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Фото:Miguel Villagran / Getty Images

Украинские власти отправили заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, вскоре после начала полномасштабных боевых действий. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. Грузии тогда отказали в этом статусе.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала в прошлом ноябре, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов и никаких «коротких путей» для этого нет. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.

Осенью 2023 года Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии. Дальнейший процесс делится на три этапа: сначала Евросоюз определяет точные темы переговоров, чтобы Киев и Кишинев могли подготовиться к выполнению законов и стандартов ЕС, затем Еврокомиссия выносит заключение о готовности страны стать членом союза, после чего созывается межправительственная конференция, на которой все стороны подписывают договор о присоединении, который должен быть ратифицирован парламентами всех 27 стран — членов ЕС.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Еврокомиссия Украина вступление в ЕС Венгрия Совет ЕС
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