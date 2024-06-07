Еврокомиссия в июне предложит начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Украина выполнила необходимые критерии для членства в ЕС, считают еврокомиссары, выяснила FT. Брюссель ожидает возражений со стороны Венгрии. Расширение союза должны одобрить все страны на межправительственной конференции

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Еврокомиссия намерена рекомендовать начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС, это будет сделано до того, как председательство в Совете Евросоюза перейдет к Венгрии, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В пятницу, 7 июня, Брюссель объявит, что Украины теперь соответствует европейским критериям, включая антикоррупционные реформы, ограничения политического лоббирования, правила декларирования активов для чиновников и защиту языков национальных меньшинств.

Аналогичную рекомендацию ЕК выдаст и в отношении Молдавии, чтобы обе страны получили позитивный сигнал. Грузия одобрения со стороны Брюсселя не получит на фоне принятия закона об иностранных агентах вопреки позиции ЕС.

Еврокомиссия должна заручиться поддержкой стран — членов ЕС для продолжения процесса принятия Украины. Как пишет FT, ожидается, что Венгрия возразит и напомнит о проблеме положения венгерского меньшинства на Украине. Будапешт имеет вопросы к использованию в стране языков национальных меньшинств, что выходит за рамки официальных условий Еврокомиссии, рассказал газете высокопоставленный дипломат союза.

До 1 июля председательствует Бельгия, ее правительство надеется добиться консенсуса и провести первый раунд переговоров о вступлении Украины 25 июня.

Эту же дату называли собеседники Politico. По их словам, сейчас дипломаты предпринимают интенсивные попытки переубедить венгерские власти, чтобы те не создавали препятствий.

Украинские власти отправили заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, вскоре после начала полномасштабных боевых действий. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. Грузии тогда отказали в этом статусе.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала в прошлом ноябре, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов и никаких «коротких путей» для этого нет. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.

Осенью 2023 года Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии. Дальнейший процесс делится на три этапа: сначала Евросоюз определяет точные темы переговоров, чтобы Киев и Кишинев могли подготовиться к выполнению законов и стандартов ЕС, затем Еврокомиссия выносит заключение о готовности страны стать членом союза, после чего созывается межправительственная конференция, на которой все стороны подписывают договор о присоединении, который должен быть ратифицирован парламентами всех 27 стран — членов ЕС.