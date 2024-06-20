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Политика ,  
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В Грузии заявили о заморозке интеграции в ЕС из-за закона об иноагентах

Посол ЕС в Грузии Герчинский: закон об иноагентах тормозит интеграцию в ЕС

Принятие закона об иностранном влиянии в Грузии тормозит интеграцию с Евросоюзом, заявил посол объединения в стране Павел Герчинский. Об этом сообщает газета «Гражданская Грузия».

«Принятие этого закона, на мой взгляд, заморозило интеграцию Грузии в ЕС <...> В настоящее время мы (Тбилиси и Брюссель. — РБК) переживаем трудный период в наших отношениях», — сказал Герчинский на брифинге после встречи с членами «Ассоциации молодых юристов Грузии».

По словам посла, на следующей неделе министры иностранных дел европейских стран обсудят ответные меры на утверждение Тбилиси закона об иноагентах. Позднее этот вопрос рассмотрят лидеры государств Евросоюза.

Варианты таких действий подготовили специалисты Европейской службы внешних связей, этот список уже разослан членам ЕС, отметил Герчинский.

Спикер парламента Грузии подписал закон об иностранных агентах
Политика
Фото:David Mdzinarishvili / EPA / ТАСС

28 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах, несмотря на наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили вето. Авторы инициативы отмечали, что закон направлен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы». Речь идет о регистрации в соответствующем реестре некоммерческих организаций и СМИ, если более 20% их финансирования поступает из-за рубежа. В случае их отказа от регистрации предусмотрены штрафы.

Инициатива вызвала массовые протесты в Грузии. Местные правозащитники сравнивали закон с российскими нормами об иностранных агентах, которые изначально были направлены против НКО, занимавшихся политической деятельностью и получавших средства из-за границы, но впоследствии в реестр стали добавлять адвокатов, СМИ, журналистов, правозащитников. В Кремле сочли необоснованным мнение грузинской оппозиции о том, что законопроект об иноагентах является «русским».

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал закон об иноагентах шагом к интеграции в Евросоюз. Однако в США и ЕС к этому документу отнеслись негативно. Это помешает евроинтеграции Грузии, заявлял представитель Госдепа Мэтью Миллер.

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Теги
Грузия закон об иноагентах Евросоюз

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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