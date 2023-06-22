Rzeczpospolita узнала выводы Польши по взрывам «Северных потоков»
Правоохранительные органы Польши опровергают данные о том, что к подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море могла быть причастна яхта «Андромеда», заходившая в польский порт, пишет местная газета Rzecz Pospolita со ссылкой на данные следствия. Варшава ведет свое расследование инцидента.
По данным следствия, «Андромеда» прибыла в Польшу с немецкого острова Рюген, на ее борту было шесть человек. В одном из портов страны судно находилось 12 часов, затем оно покинуло польские территориальные воды.
«Из результатов следствия следует, что во время стоянки яхты в польском порту не производилось на ее борт погрузки каких-либо предметов, а экипаж яхты подвергался досмотру польской пограничной службы», — сообщили в польской прокуратуре. У членов экипажа были болгарские паспорта, погранконтроль не выявил, что они были поддельными или их владельцам был запрещен въезд в Шенгенскую зону.
Варшава также утверждает, что не нашла доказательств причастности граждан Польши к подрыву газопроводов.
О том, что в атаке на «Северные потоки», которая произошла в сентябре прошлого года, могла участвовать «Андромеда», сообщали западные СМИ — например, немецкий журнал Spiegel и американские газеты The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT). Обе газеты ссылались на информацию, полученную немецкими следователями.
По данным NYT, на яхте были обнаружены следы взрывчатки, а у двух членов экипажа были фальшивые болгарские паспорта. WP указывала, что яхта могла быть связана с польской компанией, которая принадлежит другой организации, «связанной с влиятельным украинцем». Уже тогда следствие отмечало, что яхта могла быть «приманкой», чтобы скрыть настоящих преступников.
Rzecz Pospolita со ссылкой на источники отмечает, что контакты немецких и польских следователей в рамках расследования имели место, и Берлин на неизвестных основаниях называл Польшу «логистическим центром для операции по взрыву «Северного потока». Ранее такую информацию публиковала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом немецкого расследования.
Один из собеседников польской газеты предположил, что «присутствие экипажа «Андромеды» [в районе подрыва] как раз и должно было направить дело на слепую дорожку».
NYT и другие издания ранее сообщали, что участвовать в подрыве могла некая «проукраинская группировка», Киев отвергал свою причастность к атаке. Президент Владимир Путин называл такую версию «чушью», поскольку «взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями». В сентябре прошлого года он говорил, что эту «диверсию» совершили англосаксы.
В начале февраля, до появления гипотезы о яхте «Андромеда», известный журналист Сеймур Херш — лауреат Пулитцеровской премии 1970 года, пяти премий Джорджа Поллока и премии Джорджа Оруэлла — опубликовал собственное расследование о диверсии на газопроводах. В нем со ссылкой на один анонимный источник он заявил, что взрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. Он писал, что в июне 2022-го водолазы ВМС США заложили взрывчатку под три трубы «Северных потоков» под прикрытием учений Baltops 2022, а спустя три месяца взрывные устройства дистанционно привели в действие, говорилось в материале.
США причастность к атаке опровергают.