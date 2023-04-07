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Политика ,  
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NYT узнала о взрывчатке на яхте, «связанной» со взрывами на Nord Stream

NYT: следователи ФРГ нашли следы взрывчатки на яхте «Андромеда» после ЧП на Nord Stream
На «Андромеде» нашли следы взрывчатки и болгарские паспорта. Эксперт при этом усомнился, что команда из шести человек могла произвести диверсию на такой глубине и с такой мощностью, назвав версию «теорией из Джеймса Бонда»
Место утечки на газопроводе &laquo;Северный поток&raquo; в Балтийском море, 28 сентября 2022 года
Место утечки на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, 28 сентября 2022 года (Фото: Danish Defense Ministry / Global Look Press)

Немецкие следователи обнаружили на прогулочной яхте «Андромеда», которую связывают со взрывами на «Северных потоках», следы взрывчатки. Об этом со ссылкой на троих немецких чиновников сообщает газета The New York Times (NYT).

Двое из членов экипажа яхты использовали фальшивые паспорта Болгарии, добавили собеседники издания.

Издание пишет, что «Андромеда» была арендована 5 сентября в немецком порту Росток, затем она пришвартовалась в гавани на датском острове Кристиансо. Местный портовый рабочий рассказал The Times, что пытался разговорить экипаж на немецком, а затем на английском языке, но член команды в ответ лишь молча заплатил ему за услуги и отвернулся.

Как пишет NYT, версия о том, что шесть членов экипажа даже при наличии опытных водолазов могли бы установить взрывчатку на газопроводах вызывает сомнения у местных жителей и экспертов, поскольку трубы находятся на глубине около 80 м, а бомба вызвала взрыв в 2,5 балла по шкале Рихтера.

«Зная, как сработает взрыв при морском давлении на таких глубинах, нужны очень специализированные знания», — заявил офицер военно-морского флота и аналитик Датского института Йоханнес Рибер, назвавший эту версию «теорией из Джеймса Бонда».

По его словам, вопрос о том, была ли «Андромеда» приманкой или частью более широкой миссии, остается без ответа. Но для наиболее вероятной атаки, по его словам, требовался подводный беспилотник или мини-подводная лодка для установки взрывчатки, а также военно-морские или профессиональные суда для подводного бурения. По словам эксперта, была заложена мощная бомба весом 1-1,5 кг, об этом свидетельствуют фотографии повреждений.

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Однако два других эксперты, профессиональный водолаз и специалист по трубопроводам, входившие в состав группы, прокладывавший «Северный поток-2», не согласился с мнением Рибера. Они считают, что такой взрыв можно было организовать с помощью небольшой пластины взрывчатки, если ее разместили близ шва трубы. «Это все равно, что зажечь спичку рядом с протекающим бензонасосом — топливо — это все, что вам нужно», — пояснил водолаз.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября 2022 года. В результате были повреждены три нитки из четырех. Президент России Владимир Путин обвинил в диверсии «англосаксов», но американское правительство и спецслужбы опровергли эти обвинения. В НАТО назвали взрывы результатом «преднамеренных, бездумных и безответственных актов саботажа».

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Северный поток Болгария Германия
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