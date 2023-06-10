Берлин получил новые улики против Польши и Украины по взрывам Nord Stream

Яхту «Андромеда», которую связывают с взрывами, арендовало варшавское турбюро из «сети украинских подставных компаний», возможно связанное с разведкой Украины, пишет WSJ. Доказательств причастности властей Польши у Германии нет

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Польша была оперативным логистическим центром для подорвавшей трубопроводы «Северный поток» диверсионной группы, следует из появившихся улик у Федерального управления уголовной полиции Германии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Немецкие следователи все больше склоняются к тому, что яхта «Андромеда» действительно замешена в произошедшем, она проплывала над каждым местом, где позже произошел взрыв. Согласно новым уликам, яхту арендовали с помощью базирующегося в Варшаве турагентства, которое, «по-видимому, является частью сети украинских подставных компаний, подозреваемых в связях с украинской разведкой». Замеченный в немецком порту белый фургон, который использовали диверсанты, имел польские номерные знаки.

Как выяснила газета, власти Польши не уведомили о ведущемся расследовании передвижений «Андромеды» и ее экипажа, они узнали об этом из материалов СМИ. Это необычная ситуация для отношений двух стран, обращает внимание WSJ, так как у Берлина и Варшавы есть общие правовые инструменты для проведения трансграничных расследований. После появления новостей об «Андромеде» польские власти провели встречу с представителями Германии.

Генпрокуратура Германии отказалась комментировать, велось ли расследование против Польши или обращались ли следователи за помощью к Варшаве. Знакомые с ходом расследования собеседники издания отметили отсутствие доказательств причастности правительства Польши к взрывам.

«Могу заверить вас, что в этой истории не замешано ни одно польское учреждение, и это не государственное дело. <...> Я не могу исключить, что в этом деле замешана какая-то польская компания или кто-то еще», — сказал высокопоставленный сотрудник национальной безопасности Польши. Другой высокопоставленный польский чиновник сообщил, что собственное расследование Варшавы еще не выявило подозреваемых.

Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на материалы разведки, что США за три месяца до взрывов на «Северных потоках» получили данные о планах властей Украины подорвать газопроводы с помощью небольшой группы водолазов. Эту информацию отверг украинский президент Владимир Зеленский: «Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил».

Власти России также считают, что Украина к взрывам непричастна. Президент Владимир Путин назвал «чушью» публикации в СМИ о группе украинцев, которые взорвали трубопровод. Он возложил ответственность на «англосаксов», в США и Великобритании отвергли эти обвинения.