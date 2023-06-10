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Берлин получил новые улики против Польши и Украины по взрывам Nord Stream

WSJ: Германия изучает улики об оперативной базе взорвавших Nord Stream в Польше
Яхту «Андромеда», которую связывают с взрывами, арендовало варшавское турбюро из «сети украинских подставных компаний», возможно связанное с разведкой Украины, пишет WSJ. Доказательств причастности властей Польши у Германии нет
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Польша была оперативным логистическим центром для подорвавшей трубопроводы «Северный поток» диверсионной группы, следует из появившихся улик у Федерального управления уголовной полиции Германии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Немецкие следователи все больше склоняются к тому, что яхта «Андромеда» действительно замешена в произошедшем, она проплывала над каждым местом, где позже произошел взрыв. Согласно новым уликам, яхту арендовали с помощью базирующегося в Варшаве турагентства, которое, «по-видимому, является частью сети украинских подставных компаний, подозреваемых в связях с украинской разведкой». Замеченный в немецком порту белый фургон, который использовали диверсанты, имел польские номерные знаки.

Как выяснила газета, власти Польши не уведомили о ведущемся расследовании передвижений «Андромеды» и ее экипажа, они узнали об этом из материалов СМИ. Это необычная ситуация для отношений двух стран, обращает внимание WSJ, так как у Берлина и Варшавы есть общие правовые инструменты для проведения трансграничных расследований. После появления новостей об «Андромеде» польские власти провели встречу с представителями Германии.

Генпрокуратура Германии отказалась комментировать, велось ли расследование против Польши или обращались ли следователи за помощью к Варшаве. Знакомые с ходом расследования собеседники издания отметили отсутствие доказательств причастности правительства Польши к взрывам.

«Могу заверить вас, что в этой истории не замешано ни одно польское учреждение, и это не государственное дело. <...> Я не могу исключить, что в этом деле замешана какая-то польская компания или кто-то еще», — сказал высокопоставленный сотрудник национальной безопасности Польши. Другой высокопоставленный польский чиновник сообщил, что собственное расследование Варшавы еще не выявило подозреваемых.

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Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на материалы разведки, что США за три месяца до взрывов на «Северных потоках» получили данные о планах властей Украины подорвать газопроводы с помощью небольшой группы водолазов. Эту информацию отверг украинский президент Владимир Зеленский: «Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил».

Власти России также считают, что Украина к взрывам непричастна. Президент Владимир Путин назвал «чушью» публикации в СМИ о группе украинцев, которые взорвали трубопровод. Он возложил ответственность на «англосаксов», в США и Великобритании отвергли эти обвинения.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Украина Северный поток
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