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Подрыв «Северных потоков» ,  
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WP узнала, что Польшу заподозрили в причастности к взрывам на Nord Stream

WP: следствие считает, что к взрывам на Nord Stream причастны Польша и Украина
Немецкие следователи подозревают в причастности к диверсиям на «Северных потоках» власти Польши, а также некого «влиятельного украинца», узнала WP. В то же время доказательств причастности России к взрывам обнаружено не было
Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images
Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images

Немецкие следователи связывают аренду яхты, на которой передвигались взорвавшие «Северные потоки» диверсанты, с польской компанией, которая в свою очередь принадлежит другой компании, «связанной с влиятельным украинцем», пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что спустя несколько месяцев после обнаружения причастности к взрывам 50-футовой яхты «Андромеда» следствие пришло к выводу, что это было не единственное судно, на котором передвигались подрывники. «Они также считают, что лодка могла быть приманкой, выпущенной в море, чтобы отвлечь внимание от истинных преступников», — говорится в статье.

По мнению экспертов, такая операция потребовала бы нескольких погружений профессиональных аквалангистов, а оборудование на «Андромеде» и грузоподъемность яхты не позволяли ее осуществить. В то же время следствие установило, что следы взрывчатки «военного назначения», обнаруженные на столе в салоне лодки, соответствуют взрывчатке, использованной при диверсиях, пишет WP.

По данным источников газеты, помимо Киева следствие не исключает причастность Варшавы к взрывам, «учитывая, что страна была одним из самых ярых критиков проекта». Четких доказательств причастности России к диверсиям следствие так и не обнаружило, указывает издание.

Тем не менее, пишет WP, некоторые западные чиновники замалчивают проблему и не хотят говорить о возможной причастности к диверсиям кого-либо, кроме Москвы. «Это как труп на семейном собрании: все видят, что там лежит тело, но делают вид, что все в порядке. Лучше не знать», — пояснил изданию неназванный европейский дипломат.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Президент Владимир Путин возложил ответственность за инцидент на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов было выгодно. США и Великобритания отрицают причастность к взрывам.

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Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошла диверсия. Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что страны не информируют Москву о ходе расследования.

В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о подрыве газопроводов, в которой утверждал, ссылаясь на анонимный источник, что взрыв был организован США при содействии Норвегии. Вашингтон свою причастность к инциденту отрицает.

После расследования Херша несколько влиятельных западных изданий, в частности The New York Times и Die Zeit, опубликовали статьи, в которых утверждалось, что к подрывам может быть причастна «проукраинская группировка». В Кремле сообщения западных изданий назвали «вбросом», который отвлекает внимание от истинных авторов диверсии.

WP узнала, что Польшу заподозрили в причастности к взрывам на Nord Stream
WP узнала, что Польшу заподозрили в причастности к взрывам на Nord Stream

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Северный поток диверсия Польша Украина
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