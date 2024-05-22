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Военная операция на Украине ,  
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Россия передала Украине шесть детей

Россия при посредничестве Катара передала Украине шесть детей
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Военная операция на Украине
Мария Львова-Белова
Мария Львова-Белова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия при посредничестве Катара передала Украине шесть детей, сообщили РБК в пресс-службе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Группа состоит из шести мальчиков в возрасте от шести до 17 лет, двое из них — братья. Их встреча с семьями состоялась в посольстве Катара в Москве. В ней приняли участие катарский посол Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и представители Львовой-Беловой.

В феврале 2024 года Украине была передана самая большая группа детей, которая состояла из 11 человек. Двое из них имели инвалидность, сообщала Львова-Белова. Воссоединение с семьями также состоялось в посольстве Катара в Москве.

Россия ведет полный список вывезенных из зоны конфликта украинских детей и готова предоставить их имена, говорил в сентябре 2023 года посол в США Анатолий Антонов. По его словам, Москве «нечего скрывать в этом отношении», она готова к конструктивному диалогу по этому «насущному вопросу».

Президент России Владимир Путин отвергал обвинения в адрес Москвы в похищении украинских детей. Он назвал «раздутой» эту историю и отметил, что несовершеннолетних спасали из зоны боевых действий. Путин заявлял о возможности их возвращения в случае, если у ребенка остались родственники на Украине. Он также называл «абсолютно легальным» вывоз детей из зоны конфликта.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в марте 2023 года выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой по подозрению в «незаконной депортации детей». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что решения МУС не имеют значения для Москвы, в том числе с правовой точки зрения. Позднее СК заочно обвинил прокурора МУС Карима Хану и судью Розарио Айтале в связи с выдачей ордеров на арест.

Материал дополняется.

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Юлия Овчинникова, Елена Степанова Елена Степанова
Россия Украина Катар
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