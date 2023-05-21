СК заочно предъявил обвинения прокурору МУС из-за ордера на арест Путина

Прокурора МУС Хана обвиняют в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, судью Айталу — в заведомо незаконном заключении под стражу. Хан объявлен в розыск, против еще двух судей идет расследование

Хан Карим Ахмад (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

Прокурору Международного уголовного суда (МУС) Кариму Хану и судье Розарио Айтале предъявлены заочные обвинения в связи с выдачей ордеров на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета (СК).

Хана обвиняют по ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления); Айталу — по ч. 2 ст. 301 (заведомо незаконное заключение под стражу). Также им обоим инкриминируют нарушения по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 360 УК (приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

Следствие отмечает, что Хан 22 февраля этого года направил ходатайство в палату предварительного производства МУС для получения ордера на арест, Айтала был одним из трех судей, которые вынесли решение об аресте Путина и Львовой-Беловой. В отношении других судей — Томоко Аканэ и Серхио Годинеса — ведется расследование.

«Уголовное преследование [Путина] носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», — напомнили в СК.

19 мая МВД объявило в розыск Хана. Уголовное дело против него и трех судей СК завел еще в марте — через три дня после того, как МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.

В суде отметили, что преследование его должностных лиц необоснованно и является «актом запугивания».