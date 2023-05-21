Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Пригожин опроверг слова Зеленского о ситуации в Артемовске Политика, 16:59
Кадыров заявил о подготовке Западом терактов против него Политика, 16:53
СК заочно предъявил обвинения прокурору МУС из-за ордера на арест Путина Политика, 16:47
МИД назвал главный фактор обострения глобальных проблем Политика, 16:28
Зеленский заявил о присутствии украинских военных в Бахмуте Политика, 16:15
В Германии начали расследование отравления российских журналистов Общество, 16:06
Близ Белгорода сбили беспилотник Политика, 16:06
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
«Крылья Советов» разгромили «Урал» Спорт, 15:58
Умер каскадер и актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Василюк Общество, 15:38
ЦСКА и «Спартак» назвали составы на дерби Спорт, 15:24
Путин словами «у нас все на контроле» высказался о бороде Кадырова Политика, 15:16
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 15:15
В Белгородской области обстреляли два приграничных села Политика, 15:08
Зеленский попросил Байдена о гарантиях безопасности до вступления в НАТО Политика, 14:46
Политика ,  
0 

СК заочно предъявил обвинения прокурору МУС из-за ордера на арест Путина

СК заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС, выдавшим ордер на арест Путина
Прокурора МУС Хана обвиняют в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, судью Айталу — в заведомо незаконном заключении под стражу. Хан объявлен в розыск, против еще двух судей идет расследование
Хан Карим Ахмад
Хан Карим Ахмад (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

Прокурору Международного уголовного суда (МУС) Кариму Хану и судье Розарио Айтале предъявлены заочные обвинения в связи с выдачей ордеров на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета (СК).

Хана обвиняют по ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления); Айталу — по ч. 2 ст. 301 (заведомо незаконное заключение под стражу). Также им обоим инкриминируют нарушения по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 360 УК (приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

Следствие отмечает, что Хан 22 февраля этого года направил ходатайство в палату предварительного производства МУС для получения ордера на арест, Айтала был одним из трех судей, которые вынесли решение об аресте Путина и Львовой-Беловой. В отношении других судей — Томоко Аканэ и Серхио Годинеса — ведется расследование.

«Уголовное преследование [Путина] носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», — напомнили в СК.

19 мая МВД объявило в розыск Хана. Уголовное дело против него и трех судей СК завел еще в марте — через три дня после того, как МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.

В суде отметили, что преследование его должностных лиц необоснованно и является «актом запугивания».

Читайте на РБК Pro
Страны Азии заговорили о собственном МВФ. Сможет ли юань потеснить доллар
Турбулентность на рынке спала. Как CEO оставаться готовым к новому витку
Голод в IT заставляет эйчаров менять стратегии. Что появилось нового
Пришли свернуть горы, но завязли в рутине: как разнообразить работу в IT
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
МУС Следственный комитет обвинения ордер на арест Владимир Путин Мария Львова-Белова
Материалы по теме
МУС счел запугиванием розыск прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
Политика
Володин призвал запретить деятельность МУС в России
Политика
Медведев назвал МУС маловразумительной и бессильной структурой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter