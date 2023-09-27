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Военная операция на Украине ,  
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Посол пообещал назвать имена всех украинских детей, перевезенных в Россию

Посол в США Антонов: Россия может назвать имена всех вывезенных украинских детей
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Военная операция на Украине
Россия вернет любого украинского ребенка при запросе от родителей или опекунов, поскольку не похищала, а спасла их, сказал посол. Это стало причиной для ордера суда в Гааге на арест Путина, Москва называла такое решение ничтожным

Россия ведет полный список украинских детей, вывезенных из зоны боевых действий, и готова предоставить их имена, заявил Newsweek посол в США Анатолий Антонов.

«Любой ребенок, в отношении которого мы получим запросы от его законных представителей — родителей или опекунов, — будет незамедлительно воссоединен со своими семьями. Мы никого не похищали; совсем наоборот, мы спасли этих детей», — сказал дипломат.

По его словам, Москве «нечего скрывать в этом отношении», она готова к конструктивному диалогу по этому «насущному вопросу».

Вывоз украинских детей на территорию России стал причиной для выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи заподозрили их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Омбудсмен заявила, что Россия, выдавая свои паспорта украинским детям, не отменяет украинское гражданство, а дополняет его.

Власти России назвали решение МУС ничтожным, МИД отметил, что Москва не является участником Римского статута — основополагающего документа суда. МВД завело дело против председателя суда Петра Хофманского и трех судей, суд счел преследование его должностных лиц «актом запугивания».

По данным Москвы и Киева, в Россию после начала полномасштабных боев въехали 700 тыс. несовершеннолетних с Украины. Украина, США и другие страны Запада считают произошедшее депортацией.

Кремль с этой оценкой не согласен, подчеркивая, что речь идет не о депортации, а об эвакуации. «Мне неизвестно о том, чтобы было какое-то разлучение с родителями и что какие-то отдельно дети были эвакуированы», — пояснил представитель президента Дмитрий Песков.

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посольство России США Украина Дети Анатолий Антонов
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