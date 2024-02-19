Россия передала Украине 11 детей

Самая большая группа украинских детей — 11 человек — воссоединилась со своими семьями, сказала уполномоченная по правам ребенка Львова-Белова

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Россия при посредничестве Катара передала украинской стороне 11 детей, воссоединение с семьями прошло в катарском посольстве в Москве, сообщается в телеграм-канале уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«11 ребят из Запорожской области, Мариуполя, Луганска, Симферополя и Красноярска уже встретились со своими близкими с Украины или будут переданы родственникам в ближайшее время. Это самая большая группа детей за время нашей деятельности по воссоединению семей», — написала она.

По ее словам, в группе два ребенка с инвалидностью. Она поблагодарила посла Катара Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани за организацию процесса.

В декабре 2023 года шестерых украинских детей, которые находились у родственников в России, передали семьям. Встреча состоялась в посольстве Катара в Москве, в которой участвовали матери детей и доверенные лица родных, которые не смогли приехать в Россию.

В сентябре прошлого года посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ведет полный список украинских детей, вывезенных из зоны конфликта и готова предоставить их имена. Он говорил, что Москве «нечего скрывать в этом отношении», она готова к конструктивному диалогу по этому «насущному вопросу».

В июле 2023 года президент Владимир Путин отверг обвинения в адрес России в похищении украинских детей. По его словам, история «раздута», детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий. Если у ребенка остались родственники на Украине, то проблем с его возвращением нет, подчеркнул президент. В июне Путин также отмечал, что Россия «абсолютно легально» вывозила детей из зоны конфликта.

Ранее, в марте, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой, заподозрив их в «незаконной депортации детей». Официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что решения МУС для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. В мае 2023 года Следственный комитет предъявил заочные обвинения прокурору МУС Кариму Хану и судье Розарио Айтале в связи с решением суда.