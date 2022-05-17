Министр ФРГ заявил, что «политически открыт» к идее ареста активов ЦБ
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что «политически открыт» к идее конфискации иностранных активов российского Центробанка. Об этом он сообщил в интервью четырем европейским газетам, включая Handelsblatt.
«Я политически открыт для идеи конфискации иностранных активов Центрального банка России. Этот вопрос уже обсуждается среди членов G7 и ЕС, предложения уже озвучены», — пояснил он.
По словам Линднера, в случае с частными активами необходимо внимательно изучить законодательство. «Мы должны уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами», — отметил министр.
Он также рассказал, что ЕС готов принять решение о дальнейших санкциях против России. «Мы намерены изолировать Россию политически, финансово и экономически, — подчеркнул Линднер. — В то же время мы наблюдаем серьезные экономические последствия, особенно для стран с низким уровнем дохода, в связи с ростом процентных ставок и повышением мировых цен на сельскохозяйственную продукцию. Нам придется вместе работать над стабилизацией мировой экономики».
Страны Запада, включая Евросоюз, США и Великобританию, решили заблокировать международные резервы ЦБ в конце февраля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточняла, что мера заморозит транзакции регулятора и лишит его возможности пользоваться активами.
Глава Минфина России Антон Силуанов утверждал, что под заморозку попала примерно половина золотовалютных резервов: около $300 млрд из $640 млрд.
В марте ЦБ принял ответные меры. В частности, он запретил банкам переводить деньги нерезидентов стран, объявивших о санкциях против России, за рубеж. В список вошли 43 страны. Помимо этого, в конце марта регулятор принял дополнительные меры по ограничению движения денежных средств. «Были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии», — сообщали в ЦБ.
О возможной конфискации резервов ЦБ уже задумывались в Японии. Однако власти пришли к выводу, что арестовать или заморозить активы будет невозможно, так как в законодательстве страны нет соответствующих положений.
Украина заявляла, что претендует на замороженные резервы ЦБ и вместе с западными партнерами работает над механизмом конфискации $415 млрд резервов. «По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики», — говорил первый замглавы Минэкономики страны Денис Кудин.