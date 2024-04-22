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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал о нежелании ряда стран ЕС расставаться с Patriot ради Киева

Reuters: имеющие комплексы Patriot страны ЕС уклоняются от передачи их Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Страны, у которых есть эти комплексы ПВО, не хотят поставлять их на Украину, так как они являются неотъемлемой частью национальной обороны, рассказали агентству европейские чиновники
Фото: rtx.com
Фото: rtx.com

Европейские страны, имеющие американские комплексы ПВО Patriot, уклоняются от передачи их Украине, сообщает Reuters. По словам европейских чиновников, с которыми побеседовало издание, они не хотят расставаться с Patriot, так как эти системы являются неотъемлемой частью национальной обороны.

Как отмечает агентство, Германия — пока единственная страна ЕС, которая пообещала поставить на Украину дополнительную батарею Patriot. Эти системы также есть у таких стран, как Греция, Нидерланды, Польша, Румыния, Испания и Швеция.

Шведский министр обороны Пал Джонсол заявил, что Стокгольм уже согласился предоставить Киеву средства ПВО, в том числе переносной комплекс RBS 70. Отвечая на вопрос о передаче Patriot, он сказал, что не исключает такой возможности. «Но сейчас мы сосредоточены на финансовой помощи, а также, возможно, на поставке (больше) RBS 70, поскольку это отчасти могло бы облегчить давление из-за Patriot», — отметил при этом глава Минобороны.

Греция долгое время сопротивляется поставкам на Украину средств ПВО главным образом из-за напряженности в отношениях с Турцией, указывает Reuters. В ответ на вопрос, планирует ли страна отправить Киеву закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-300, официальный представитель правительства Павлос Маринакис подчеркнул: «Не будет никакого шага, который хотя бы минимально поставил бы под угрозу потенциал сдерживания или противовоздушную оборону страны».

Греция закупала советские и российские системы ПВО в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Комплексы С-300 попали в Грецию через Кипр, который купил их в начале 1990-х в России. Из-за резкой реакции Турции на установку комплексов ПВО большой дальности на Кипре они были вначале размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель выразил разочарование тем, что страны не хотят брать на себя дополнительные обязательства. По его словам, он пытается «заставить всех понять» необходимость делать больше, чтобы помочь Киеву. «У меня нет Patriot в Брюсселе, они в столицах. И решение зависит от них», — отметил Боррель.

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В апреле украинский президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем сообщил, что Берлин передаст Киеву еще один Patriot и ракеты к уже имеющимся комплексам. Всего Украина получила от Германии две такие системы. До этого украинский лидер говорил, что Киеву для обороны «желательно иметь 25 комплексов Patriot по шесть—восемь батарей в каждом».

На прошлой неделе Bloomberg писал о планах Германии приобрести еще четыре системы ПВО Patriot на $1,3 млрд — дополнительно к тем четырем батареям, которые страна уже заказала у США в марте. Бундесвер рассматривает Patriot как основную систему наземной противовоздушной обороны как минимум до 2030 года, отмечало агентство.

Газета Financial Times писала, что страны ЕС оказывают давление на Грецию и Испанию, чтобы те отправили на Украину некоторые из систем ПВО. По информации издания, обе страны располагают более чем десятком систем Patriot, а также С-300. По словам собеседников, при этом Польша и Румыния, у которых также есть Patriot, подвергаются меньшему давлению из-за их «более уязвимого расположения на границе с Украиной».

Россия не раз заявляла, что поставки оружия на Украину не изменят ситуацию на поле боя.

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