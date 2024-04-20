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Военная операция на Украине ,  
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Германия решила купить дополнительные Patriot на фоне поставок ПВО Киеву

Bloomberg: Германия захотела закупить еще четыре системы Patriot на $1,3 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Берлин рассматривает покупку у Вашингтона еще четырех систем Patriot на $1,3 млрд. Страны НАТО ранее договорились передатm Украине часть своих систем ПВО. Москва осуждает помощь Киеву
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия рассматривает возможность купить еще четыре системы противовоздушной обороны Patriot на сумму $1,3 млрд в дополнение к четырем батареям, которые правительство канцлера Олафа Шольца заказало у США в марте, сообщает Bloomberg.

Пока эти планы не утверждены. Власти рассматривают, каким образом профинансировать покупку дополнительных систем ПВО. Если ее одобрят, общая стоимость заказа составит около $2,6 млрд, отмечают источники. По данным агентства, поставки ожидаются к концу 2025 года.

Bloomberg отмечает, что Бундесвер рассматривает Patriot в качестве основной системы наземной противовоздушной обороны как минимум до 2030 года.

Представитель министерства обороны Германии не стал комментировать эти данные, отметив только, что правительство «стремится лучше оснастить вооруженные силы».

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Bloomberg напоминает, что Шольц 18 апреля призвал лидеров стран ЕС нарастить поставки Patriot и других систем ПВО Украине, которая испытывает нехватку этого вооружения на фоне участившихся ударов по энергетической инфраструктуре. На минувшей неделе Берлин решил передать Киеву еще один Patriot и ракеты к уже имеющимся двум комплексам.

В начале апреля глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что у страны почти исчерпан запас Patriot для передачи Украине. Она заявила, что Берлин с союзниками ищут способы закупки ЗРК в третьих странах, чтобы затем передать Киеву.

19 апреля после заседания Совета НАТО — Украина генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что блок готов передать Киеву дополнительные системы ПВО — не только Patriot, но и франко-итальянские SAMP/T. Российские власти осуждают западную военную помощь Украине, утверждая, что она только затягивает боевые действия и увеличивает число жертв.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия Patriot США Украина Военная операция на Украине
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