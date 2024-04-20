Германия решила купить дополнительные Patriot на фоне поставок ПВО Киеву

Bloomberg: Германия захотела закупить еще четыре системы Patriot на $1,3 млрд

Берлин рассматривает покупку у Вашингтона еще четырех систем Patriot на $1,3 млрд. Страны НАТО ранее договорились передатm Украине часть своих систем ПВО. Москва осуждает помощь Киеву

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Германия рассматривает возможность купить еще четыре системы противовоздушной обороны Patriot на сумму $1,3 млрд в дополнение к четырем батареям, которые правительство канцлера Олафа Шольца заказало у США в марте, сообщает Bloomberg.

Пока эти планы не утверждены. Власти рассматривают, каким образом профинансировать покупку дополнительных систем ПВО. Если ее одобрят, общая стоимость заказа составит около $2,6 млрд, отмечают источники. По данным агентства, поставки ожидаются к концу 2025 года.

Bloomberg отмечает, что Бундесвер рассматривает Patriot в качестве основной системы наземной противовоздушной обороны как минимум до 2030 года.

Представитель министерства обороны Германии не стал комментировать эти данные, отметив только, что правительство «стремится лучше оснастить вооруженные силы».

Bloomberg напоминает, что Шольц 18 апреля призвал лидеров стран ЕС нарастить поставки Patriot и других систем ПВО Украине, которая испытывает нехватку этого вооружения на фоне участившихся ударов по энергетической инфраструктуре. На минувшей неделе Берлин решил передать Киеву еще один Patriot и ракеты к уже имеющимся двум комплексам.

В начале апреля глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что у страны почти исчерпан запас Patriot для передачи Украине. Она заявила, что Берлин с союзниками ищут способы закупки ЗРК в третьих странах, чтобы затем передать Киеву.

19 апреля после заседания Совета НАТО — Украина генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что блок готов передать Киеву дополнительные системы ПВО — не только Patriot, но и франко-итальянские SAMP/T. Российские власти осуждают западную военную помощь Украине, утверждая, что она только затягивает боевые действия и увеличивает число жертв.