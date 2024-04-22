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Военная операция на Украине ,  
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FT сообщила о давлении на Грецию и Испанию для поставок Украине

FT: страны ЕС давят на Грецию и Испанию для поставок ПВО для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Грецию и Испанию призывают предоставить Украине системы ПВО, в частности Patriot и С-300, давление усилится на саммите 22 апреля, пишет FT. Греция отказывалась поставить С-300. Москва осуждает военную помощь Киеву
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Греция и Испания подвергаются давлению со стороны других стран ЕС, чтобы они отправили Украине некоторые из систем противовоздушной обороны, сообщили источники Financial Times, знакомые с ходом обсуждений.

В частности, по их словам, на саммите лидеров ЕС на прошлой неделе представители других стран — членов блока заявили премьер-министрам Греции и Испании Кириакосу Мицотакису и Педро Санчесу, что потребность их государств в системах ПВО не так велика, как у Украины, и они не сталкиваются с какой-либо непосредственной угрозой. Издание отмечает, что Греция и Испания располагают более чем дюжиной систем Patriot, а также зенитными комплексами С-300.

Как рассказали чиновники, на Польшу и Румынию, у которых также есть Patriot, оказывается меньшее давление, учитывая их «более уязвимое расположение на границе с Украиной». По информации собеседников газеты, давление на Грецию и Испанию усилится на саммите глав МИД и Минобороны ЕС 22 апреля.

«Наиболее важным обсуждением будет определение того, что государства-члены могут сделать для поддержки противовоздушной обороны Украины. Это самое важное», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

По подсчетам FT, Украина обладает по меньшей мере тремя комплексами Patriot (один поставили США, еще два — Германия). На прошлой неделе Берлин обещал выделить еще одну систему. Считается, что Киев особенно заинтересован в разработанных СССР системах С-300, которыми располагает Греция, поскольку такие комплексы уже есть в арсенале украинских вооруженных сил и они имеют опыт работы с ними.

Министерства обороны Греции и Испании отказались от комментариев по запросу Financial Times.

Страны НАТО дадут Украине больше систем ПВО
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Фото:Роман Пилипей / Getty Images

Греция отказывалась поставить Украине закупленные у России комплексы С-300 в феврале. В марте премьер Мицотакис во время визита на Украину пообещал продолжать поддержку страны. В то же время министр обороны Никос Дендиас в интервью Skai News на прошлой неделе заявил, что Греция собирается разработать систему ПВО, похожую на израильский «Железный купол».

«Нация должна защищать себя сама. <...> Изучая конфликт на Украине, мы пришли к выводу, что необходимо создать противовоздушную оборону и купол против беспилотников», — сказал он, добавив, что в повестке дня на период до 2030 года на эти цели предусмотрены бюджетные ассигнования (цитата по Ekathimerini).

Испанская газета ABC, ссылаясь на данные из попавших в ее распоряжение отчетов госсекретаря страны по торговле, в январе писала, что Испания экспортировала на Украину военную технику на сумму €133 млн в течение 2022 года и первой половины 2023 года. За тот же период были получены разрешения на экспорт вооружений еще на €515 млн. Санчес в марте заявил в X, что Испания в этом году предоставит «новые возможности, чтобы помочь Украине».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 19 апреля, что министры обороны стран — членов альянса решили выделить Украине больше систем ПВО.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву, заявляя, что это только усугубит и затянет конфликт. В середине марта Минобороны сообщило, что российские военные за неделю уничтожили три американских комплекса Patriot, принадлежащих Украине. Российские войска «пощелкают» системы ПВО Patriot, заявлял в конце 2022 года президент России Владимир Путин.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Греция Испания С-300 Patriot ПВО Евросоюз
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