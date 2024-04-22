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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле заявили, что помощь США Украине не изменит ход спецоперации

Песков: новая помощь США Украине не поменяет ситуацию на поле боя
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Решение американских конгрессменов продолжить военную помощь Украине не повлияет на ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя», — приводит его слова «Интерфакс».

Пресс-секретарь отметил, что российские военные улучшают свои позиции, динамика «абсолютно понятна» и ее не изменит очередной пакет помощи, но приведет «к новым жертвам среди украинцев».

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Фото:София Гатилова / Reuters

Члены палаты представителей конгресса США 20 апреля одобрили законопроект о помощи Киеву в размере $60,84 млрд. В законопроект также входит положение о восполнении запасов США — на это выделят $23,2 млрд из общей суммы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение продолжить помощь Киеву предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней». Первый этап голосования в сенате запланирован на 23 апреля.

Москва осуждает как финансовую, так и военную помощь Киеву.

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