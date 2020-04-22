Кремль заявил о «прикидках» по дате голосования за поправки в Конституцию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 77,04 (+0,79) Quote, 13:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 83,68 (+1,07) Quote, 13:52
В «зеленом» тренде: как бизнес следует целям устойчивого развития Зеленая экономика, 14:00  СМИ узнали о проекте расширения полномочий полицейских Общество, 13:59 Как планета сможет обеспечить едой 10 миллиардов человек РБК и Россельхозбанк, 13:58 Поставщик картошки фри для McDonald's временно приостановил работу завода Бизнес, 13:58 Майнеры превратили $11 в $7 млн за 20 минут. Но вывести деньги не смогли Крипто, 13:50 Советы и инструкции: что делать стартапам в начале пути Pro, 13:48 Как эффективно работать из дома: семь книг об удаленке и тайм-менеджменте Экономика образования, 13:46  СМИ узнали о желании Мане перейти из «Ливерпуля» в «Реал» Спорт, 13:45 Минобрнауки заявило о проработке пересмотра стоимости обучения в вузах Общество, 13:45 Мишустин не признал удовлетворительной подготовку регионов к COVID-19 Общество, 13:43 Запашный объяснил отказ полиции возбудить против него дело из-за фанатов Спорт, 13:42 Песков увидел истерику на фоне данных о нехватке средств защиты у врачей Политика, 13:39 Премьер Украины заявил о планах продлить карантин до 11 мая Общество, 13:36 «Мечел» договорился о реструктуризации долгов на 10 лет и продаже Эльги Бизнес, 13:34
Поправки в Конституцию ,  
0 

Кремль заявил о «прикидках» по дате голосования за поправки в Конституцию

Решения о новом сроке проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию пока не принято, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Кремле пока не принято никаких решений о новых сроках проведения всероссийского голосования по поводу поправок в Конституцию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что сроки перенесены Здесь нечего обсуждать. Новые сроки будут определены по мере развития ситуации. Определенные прикидки существуют, но говорить о чем-то решенном вряд ли можно», — сказал Песков.

В среду, 22 апреля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России, сообщила, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в конце июня — начале июля. В качестве ориентировочных дат издание назвало 24 июня (75-летняя годовщина Парада Победы в Москве), а также 8 июля (День семьи, любви и верности).

В конце марта близкие к Кремлю источники РБК называли возможными датами проведения голосования 27 мая и 3 июня. При этом в качестве «крайнего срока проведения плебисцита» указывался конец июня — начало июля. Собеседник РБК указывал, что вариант переноса голосования на сентябрь теоретически возможен, однако рассматривался как нежелательный.

Как изменится Конституция России. Главные поправки
Политика

Первоначально голосование, участникам которого предстояло ответить на единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» — было назначено на 22 апреля. Однако 18 марта РБК стало известно, что властям в регионах России дали указание не использовать в информирующей о проведении голосования по поправкам в Конституцию кампании билборды, растяжки и другие носители, на которых датой его проведения названо 22 апреля.

25 марта президент Владимир Путин объявил о переносе голосования «на более поздний срок» из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В принятом Госдумой законе о внесении поправок в Конституцию говорится, что он вступает в силу «со дня его официального опубликования после одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей». Однако там же указано, что положения ст. 1 закона, в которой, собственно, и прописаны все поправки, подлежащие внесению в Конституцию, в том числе и об обнулении президентских сроков действующего главы государства, что позволит Путину баллотироваться на ближайших выборах, вступят в силу только в случае их одобрения более чем половиной граждан, принявших участие в ходе общероссийского голосования.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Конституция, поправки в Конституцию, Дмитрий Песков
Материалы по теме
СМИ назвали возможные даты голосования по поправкам в Конституцию
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Политика
Как изменится Конституция России. Главные поправки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter