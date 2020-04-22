Кремль заявил о «прикидках» по дате голосования за поправки в Конституцию

Решения о новом сроке проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию пока не принято, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Кремле пока не принято никаких решений о новых сроках проведения всероссийского голосования по поводу поправок в Конституцию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что сроки перенесены Здесь нечего обсуждать. Новые сроки будут определены по мере развития ситуации. Определенные прикидки существуют, но говорить о чем-то решенном вряд ли можно», — сказал Песков.

В среду, 22 апреля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России, сообщила, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в конце июня — начале июля. В качестве ориентировочных дат издание назвало 24 июня (75-летняя годовщина Парада Победы в Москве), а также 8 июля (День семьи, любви и верности).

В конце марта близкие к Кремлю источники РБК называли возможными датами проведения голосования 27 мая и 3 июня. При этом в качестве «крайнего срока проведения плебисцита» указывался конец июня — начало июля. Собеседник РБК указывал, что вариант переноса голосования на сентябрь теоретически возможен, однако рассматривался как нежелательный.