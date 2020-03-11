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Поправки в Конституцию ,  
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Госдума приняла закон о поправках в Конституцию

Теперь документ отправится в Совет Федерации, свое согласие также должны дать регионы. В Основной закон внесли поправку, разрешающую Владимиру Путину участвовать в следующих президентских выборах
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Государственная дума приняла в третьем чтении закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», в соответствии с которым вносятся поправки в Конституцию России.

За принятие закона, согласно данным прямой трансляции на сайте Госдумы, проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата воздержались, несмотря на то, что председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе голосования просил тех, кто воздерживается, учесть, что речь в законе, в частности, идет о гарантиях того, что зарплата будет не ниже прожиточного минимума, обязательной индексации социальных выплат, защите института брака, культуры, русского языка, государствообразующего народа.

«Те, кто не голосует за такие предложения, должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал эти и другие нормы. Есть возможность поправиться еще некоторым», — сказал Володин.

После одобрения Госдумой закон будет передан на одобрение в Совет Федерации, затем его должны одобрить не менее 2/3 региональных заксобраний, после чего документ поступит на подпись Владимиру Путину. Президент говорил, что поправки вступят в силу после общенародного голосования.

Накануне, 10 марта, Госдума приняла пакет поправок к Конституции во втором чтении. Всего ко второму чтению было подготовлено около 400 поправок, из которых в итоговый текст законопроекта попало около половины. В их число вошли, в частности, поправка о внесении в текст Конституции упоминания «предков, передавших нам идеалы и веру в Бога», и поправка, дающая президенту России Владимиру Путину возможность принять участие в очередных выборах главы государства.

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С предложением о внесении такой поправки непосредственно выступила в ходе пленарного заседания депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. После этого в заседании Госдумы был объявлен перерыв, по окончании которого перед депутатами выступил Путин, одобривший принятие поправки при условии, что за нее проголосуют в апреле участники всероссийского голосования, а Конституционный суд не найдет ее противоречащей Основному закону.

Против включения поправки об обнулении президентских сроков проголосовала фракция КПРФ (43 человека) и один депутат от «Справедливой России». При голосовании за пакет поправок во втором чтении в целом фракция КПРФ воздержалась.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Госдума
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