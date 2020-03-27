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Поправки в Конституцию ,  
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В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В Кремле предварительно наметили новые даты проведения голосования по поправкам в Конституцию: это 27 мая и 3 июня, рассказали источники РБК
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника. Речь идет о 27 мая и 3 июня, сказали собеседники РБК. Обе даты ориентировочные, поскольку нет ясности, какова будет обстановка в связи с распространением коронавируса в стране.

Также обе даты приходятся на среду, как и 22 апреля, на которое было назначено голосование до этого. В Кремле по-прежнему придерживаются концепции о проведении плебисцита в середине недели, поясняет один из источников. Если назначить, например, его на вторник, то люди, отдыхая в субботу и воскресенье, могут прихватить еще и понедельник, а на следующий день не прийти на голосование, что скажется на явке, говорит он.

Конец мая-начало июня — это оптимальное время для проведения плебисцита в случае, если ситуация, связанная с распространением коронавируса, уже стабилизируется, рассуждает один из источников. Позже люди начнут брать отпуска и разъезжаться по дачам, обеспечить приличную явку станет намного сложнее, объясняет он.

Крайний срок проведения плебисцита летом — это самый конец июня—начало июля, после ЕГЭ и выпускных балов, добавляет источник РБК.

Теоретически возможен перенос на единый день голосования в сентябре этого года, рассказывает еще один источник. Но в Кремле это рассматривают как нежелательный сценарий — ряд положений закона о поправке в Конституцию отличаются от норм избирательного законодательства, добавляет он. К примеру, наблюдателей на голосование по поправкам может направлять только Общественная палата, а наблюдателей на выборы — представители политических партий.

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Плебисцит по поправкам предусматривает организацию досрочного голосования, в том числе на дому, в течение семи дней до официального дня голосования, а избирательное законодательство не предусматривает возможности голосовать неделю. «Технически [перенос на ЕДГ] возможно, практически — сложно осуществимо», — резюмирует собеседник РБК.

Глава ЦИК Элла Памфилова уже заявила, что совместить голосование по Конституции с единым днем голосования в сентябре не представляется возможным. Если плебисцит придется проводить в сентябре, то тогда не исключено, что это повлечет за собой перенос ЕДГ на более поздний срок, говорили источники «Ведомостей».

Владимир Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля в обращении к нации 25 марта. Новую дату президент не назвал.

«Вы знаете, как серьезно я к этому отношусь. И, конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу — принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества», — заявил Путин. Но, поскольку абсолютным приоритетом являются здоровье, жизнь и безопасность граждан, голосование необходимо перенести на более позднюю дату, добавил он. Решение о новом дне голосования будет принято в зависимости от развития ситуации в стране, подчеркнул Путин.
 

Автор: Наталья Галимова
Теги: Кремль, конституция
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