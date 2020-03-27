В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В Кремле предварительно наметили новые даты проведения голосования по поправкам в Конституцию: это 27 мая и 3 июня, рассказали источники РБК

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника. Речь идет о 27 мая и 3 июня, сказали собеседники РБК. Обе даты ориентировочные, поскольку нет ясности, какова будет обстановка в связи с распространением коронавируса в стране.

Также обе даты приходятся на среду, как и 22 апреля, на которое было назначено голосование до этого. В Кремле по-прежнему придерживаются концепции о проведении плебисцита в середине недели, поясняет один из источников. Если назначить, например, его на вторник, то люди, отдыхая в субботу и воскресенье, могут прихватить еще и понедельник, а на следующий день не прийти на голосование, что скажется на явке, говорит он.

Конец мая-начало июня — это оптимальное время для проведения плебисцита в случае, если ситуация, связанная с распространением коронавируса, уже стабилизируется, рассуждает один из источников. Позже люди начнут брать отпуска и разъезжаться по дачам, обеспечить приличную явку станет намного сложнее, объясняет он.

Крайний срок проведения плебисцита летом — это самый конец июня—начало июля, после ЕГЭ и выпускных балов, добавляет источник РБК.

Теоретически возможен перенос на единый день голосования в сентябре этого года, рассказывает еще один источник. Но в Кремле это рассматривают как нежелательный сценарий — ряд положений закона о поправке в Конституцию отличаются от норм избирательного законодательства, добавляет он. К примеру, наблюдателей на голосование по поправкам может направлять только Общественная палата, а наблюдателей на выборы — представители политических партий.