СМИ назвали возможные даты голосования по поправкам в Конституцию

По данным «Коммерсанта», в администрации президента не хотят переносить голосование на осень и рассчитывают провести его в июне-июле

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в конце июня — начале июля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. В качестве ориентировочных дат называются 24 июня (75-летняя годовщина Парада Победы в Москве), а также 8 июля (День семьи, любви и верности).

Как сообщал РБК в конце марта, в Кремле называли «крайним сроком проведения плебисцита» конец июня — начало июля. Собеседник РБК указывал, что вариант переноса голосования на сентябрь теоретически возможен, однако рассматривался как нежелательный. На 13 сентября запланирован единый день голосования, а ряд положений закона о поправке в Конституцию отличается от норм избирательного законодательства. К примеру, наблюдателей на голосование по поправкам может направлять только Общественная палата, а наблюдателей на выборы — представители политических партий, указывал собеседник РБК.

При этом источники РБК в администрации президента не исключали переноса единого дня голосования на зиму или на сентябрь 2021 года.

По словам источников «Коммерсанта», дата голосования по поправкам зависит от развития эпидемиологической ситуации. Например, два собеседника издания, близких к мэрии Москвы, считают, что в столице эпидемия достигнет пика на нынешней неделе, а действующие ограничения могут быть частично сняты уже к середине мая, однако за пределами Москвы ситуация продолжает ухудшаться. Как ранее указывала вице-премьер Татьяна Голикова, регионы по подтвержденным случаям заражения отстают от столицы и Подмосковья на две-три недели.

При этом источник «Коммерсанта», близкий к администрации президента, заявил, что, как считают в Кремле, граждане в целом с пониманием отнеслись к изоляционным мерам, однако в Москве все равно не рискнут снимать ограничения на майские праздники.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

О переносе дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля президент России Владимир Путин объявил во время обращения к нации 25 марта. Новую дату он не назвал, добавив, что решение о сроках голосования будет принято в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в стране.