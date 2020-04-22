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СМИ назвали возможные даты голосования по поправкам в Конституцию

По данным «Коммерсанта», в администрации президента не хотят переносить голосование на осень и рассчитывают провести его в июне-июле
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в конце июня — начале июля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. В качестве ориентировочных дат называются 24 июня (75-летняя годовщина Парада Победы в Москве), а также 8 июля (День семьи, любви и верности).

Как сообщал РБК в конце марта, в Кремле называли «крайним сроком проведения плебисцита» конец июня — начало июля. Собеседник РБК указывал, что вариант переноса голосования на сентябрь теоретически возможен, однако рассматривался как нежелательный. На 13 сентября запланирован единый день голосования, а ряд положений закона о поправке в Конституцию отличается от норм избирательного законодательства. К примеру, наблюдателей на голосование по поправкам может направлять только Общественная палата, а наблюдателей на выборы — представители политических партий, указывал собеседник РБК.

При этом источники РБК в администрации президента не исключали переноса единого дня голосования на зиму или на сентябрь 2021 года.

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Политика

По словам источников «Коммерсанта», дата голосования по поправкам зависит от развития эпидемиологической ситуации. Например, два собеседника издания, близких к мэрии Москвы, считают, что в столице эпидемия достигнет пика на нынешней неделе, а действующие ограничения могут быть частично сняты уже к середине мая, однако за пределами Москвы ситуация продолжает ухудшаться. Как ранее указывала вице-премьер Татьяна Голикова, регионы по подтвержденным случаям заражения отстают от столицы и Подмосковья на две-три недели.

При этом источник «Коммерсанта», близкий к администрации президента, заявил, что, как считают в Кремле, граждане в целом с пониманием отнеслись к изоляционным мерам, однако в Москве все равно не рискнут снимать ограничения на майские праздники.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

О переносе дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля президент России Владимир Путин объявил во время обращения к нации 25 марта. Новую дату он не назвал, добавив, что решение о сроках голосования будет принято в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в стране.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Конституция, поправки в Конституцию, голосование
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